Tebas dice que Rubiales "no está capacitado" para dirigir la Federación

Se agudiza el enfrentamiento entre Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Tebas reiteró ayer que Rubiales "no está capacitado para presidir la Federación". Sobre la detención del vicepresidente económico, Andreu Subies, señaló que "lo lógico, incluso manteniéndolo en el cargo, es que se anunciara una investigación interna. No puede ser el argumento de que no hay medidas cautelares, ¿qué ha pasado con ese dinero?", y anunció que ya emprendió acciones legales para que el partido Girona-Barça se juega en Miami. Por su parte, Rubiales comentó que la federación descartó una "oferta millonaria" para jugar la Supercopa de España en Miami.