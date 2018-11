Los Ejim se unen en Gijón

Cruzaron el charco desde Canadá a España para disfrutar de su pasión y coger experiencia en el baloncesto europeo. Y sus destinos les ha llevado a unirse en Gijón, donde lucirán la elástica del Huniko. Los hermanos Ejim, Ryan y Kenny, jugarán juntos por primera vez a nivel semiprofesional, ya que solo coincidieron durante dos años en su etapa en high-school. Ahora, el listón se eleva y siguen el camino de su hermano mayor Melvin, que milita en el Unics Kazan, con el que disputa la Euroliga, mientras que el menor, Deon, juega en la universidad de Illinois-Chicago. "Jugar con mi hermano será una experiencia extraordinaria, va a ser muy interesante para mí compartir equipo", confesaba ayer durante su presentación Kenny.

El alero se suma así al pívot, que ya ha dejado destellos de su calidad en la Liga EBA. Juntos esperan hacerse más fuertes y comenzar a demostrarlo hoy, en el estreno de Kenny, durante el enfrentamiento que mide al Huniko Gijón Basket a domicilio frente al Instituto Rosalía de Castro (19 horas).

"Nos llevamos bien dentro y fuera de la pista, pero dentro de ella, mi hermano sabe lo que me tiene que decir para seguir mejorando. Estaré muy atento a toda la información que me dé para ayudar al equipo y progresar en mi juego", detalla Kenny. El alero, de 1'98 años y 23 años, llega a Gijón procedente del Aquimisa Zamora, de LEB Plata, lo cual considera que "no es un paso atrás ya que no veo mucha diferencia de talento entre una categoría y otra". Además, resalta que su objetivo prioritario es el de "jugar, tener minutos y coger experiencia en un baloncesto distinto al que se juega en América", explica Kenny Ejim.

El canadiense, con pasaporte nigeriano, al igual que su hermano Ryan, podrá debutar hoy al dar el visto bueno la Federación Española de Baloncesto y haber podido tramitar su ficha a tiempo. Será su primera vez juntos, en una temporada en la que esperan dar mucho juego y crecer de la mano dentro de la pista.

El Teslacard, ante el líder

Ryan Ejim estaba llamado a enfrentarse hoy (17 horas) al Teslacard Círculo Gijón, que se medirá a su antiguo equipo, el Aquimisa Zamora. Los zamoranos son líderes, lo cual será una dificultad añadida para los de Nacho Galán, que se encuentran como colistas. Los gijoneses cuentan además con las dudas de Shane Osayande y Javi Menéndez, por lo que perderían gran rotación en la zona. El Teslacard se verá las caras con un duro rival en el que destacan Sangone Niang y Warren.