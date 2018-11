Retrato de un campeón

A Roberto Menéndez cada vez le entran menos medallas en la maleta. Y eso que el seis veces campeón del mundo de tenis en categoría senior viaja con equipaje de grandes dimensiones a sus torneos por todo globo. Acostumbra el tenista avilesino, a sus 42 años, a llevar todo el arsenal con el que desarrolla su gran pasión lejos de la pista: la fotografía en la naturaleza.

"Cuando estás al máximo nivel, necesitas tener una válvula de salida. Hay días que colocas la bola donde quieres, pero eso no siempre es así y en los torneos te estás jugando el pan. Hay que vivir con la presión y yo para desestresar elegí la cámara de fotos. Es como una droga sana para mí", explica el deportista que el pasado fin de semana se proclamó campeón del mundo de veteranos en Miami.

Este amor que ejerce con devoción en sus ratos libres le ha dejado innumerables anécdotas para contar en una cena de noche buena. En febrero de 2011, Roberto Menéndez pugnaba en Nueva Zelanda cuando un terremoto de 6,3 grados en la escala Richter sacudió el país. "Estaba sacando fotos y de repente, a un paso de mí, el suelo se hundió 20 metros", recuerda.

Tiene historias menos dramáticas. En un torneo en la ciudad alemana de Dusseldorf acudió varios días a un parque para fotografiar ardillas. "La gente se molestó un poco y se creyó que estaba sacando fotos a los niños. Me vino la policía y me revisó las 700 fotos que tenía. Les gustaron tanto que me empezaron a seguir por redes sociales", relata en tono divertido.

A sus 42 años, Roberto Menéndez sabe que su carrera está siendo extraordinariamente longeva. "No me marco ninguna meta más allá de disfrutar del momento y estar en buenas condiciones", explica. Aún así, lleva jugando al tenis 33 años y eso le da cierta perspectiva de la situación.

"En España se ha dado una situación anómala, hemos tenido números uno del tenis durante muchos años. El deporte en general ha experimentado un crecimiento tremendo. Yo fui el número 280 del mundo y tenía en España 20 tenista por delante de mí. Me enorgullece haber sido participe en la parte que me toca de esto, pero si hubiera nacido en Portugal o en Polonia, habría jugado una Copa Davis", sentencia.

Roberto Menéndez sigue marcándose nuevos objetivos. Y además lo hace de mano de su primer entrenador, el que conoció con once años, Carlos Alcaraz y que se reencontraron en la pasada campaña. De su mano, el veterano tenista seguirá despuntando entre los veteranos.