Saúl Blanco, feliz por ser profeta en los Delfos

El Nuevo Teatro de La Felguera volvió a albergar la gala de la entrega de los Premios Delfos 2018, unos galardones que emanan de la Asociación de Amigos del Deporte y que este año volvieron a reconocer no sólo la labor en el mundo del deporte sino valores que van más allá del mismo. Este año, el Premio Delfos Nacional recayó en el jugador de baloncesto Saúl Blanco González, además de en la atleta María Area Diego, los profesores de Educación Física María Teresa Gutiérrez Olay, Roberto Llamedo Suárez y Pedro Nuño Iglesias; y para la triatleta Beatriz Tenreiro Alvarez.

Saúl Blanco, durante el acto de entrega de su premio, se mostraba exultante con este galardón, pues "no sólo es un premio deportivo, sino que es un reconocimiento a otros valores ajenos al deporte y es lo que más me congratula". Además, el ovetense resaltó el hecho de que fuera la primera ocasión que el Delfos fuese para "alguien relacionado con el baloncesto, lo que me congratula enormemente porque reconoce mi deporte y además, después de tantos años fuera de mi tierra, que me reconozcan en Asturias es algo muy bonito porque nunca es sencillo ser profeta en tu tierra".