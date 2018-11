El truco para librar la quiebra

El Avilés creó su fundación deportiva en agosto, de la que, salvo que reluce como publicidad en las camisetas del equipo, nada más se sabe. La nueva entidad, eso sí, está libre de cargas, en contraposición con la Sociedad Anónima Deportiva que es el Avilés, a saber con las cuentas embargadas y con más de medio millón de euros de deudas con la ciudad por la gestión del Suárez Puerta. Aunque desde el club se pretende revestir de normalidad a la fundación, lo cierto es que en el fútbol patrio hay casos en los que estas entidades se emplearon como herramienta para crear un nuevo club saneado.

En Salamanca, en 2013, se produjo un caso con asombrosos paralelismos con el Real Avilés contemporáneo. A finales del curso 2012-2013, el Salamanca de la época entró en concurso de acreedores y posterior liquidación con problemas para pagar a sus jugadores, una deuda histórica cifrada en 13 millones de euros con las arcas públicas, con las categorías inferiores desligadas de la matriz y con una fundación deportiva de reciente cuño desde la que se pilotó una operación para fundar un nuevo club libre de deudas.

Cinco años después de aquella operación hay un nuevo Salamanca que compite en Segunda B -la misma categoría en que desapareció la Unión- que juega con los mismos colores, en el mismo estadio y hasta tiene el mismo himno. Lo único que no ha asumido esta nueva sociedad son las deudas, que siguen engordando en algún cajón del Ministerio Fiscal.

José María Rozas, abogado especialista en materia deportiva y miembro de la comisión redactora de los Estatutos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), fue el encargado de resolver los vericuetos legales para transformar la fundación charra en un equipo de fútbol.

"El Salamanca entró en concurso de acreedores y tiene que pasar a vender todos sus bienes para pagar sus deudas. Pero hay bienes que es difícil estimar cuánto valen. Uno de esos activos inmateriales son los derechos deportivos sobre las categorías inferiores. Nos basamos en que, al final, el deporte no profesional se corresponde con un principio constitucional de promoción del deporte. Hicimos un escrito a un juzgado y nos dieron la razón", explica Rozas, que deja claro que en su momento lo hizo sin ánimo de lucro, y con el objetivo de evitar que cientos de chavales se quedaran sin equipo.

En cualquier caso, en menos de dos meses, la fundación del Salamanca engendró un nuevo club que la temporada siguiente compitió en Tercera División, la misma categoría en la que desapareció el filial salmantino histórico y la misma en la que está el Avilés. "Cada caso es único y es una operación jurídica compleja. Pero una fundación deportiva también puede acceder a una serie de subvenciones que una Sociedad Anónima Deportiva no", finaliza Rozas sobre un proceso arduo. En Avilés, el camino no tiene por qué ser el mismo, pero no deja de llamar la atención que en el momento tan acuciante que vive la Sociedad Anónima Deportiva, justamente se haya creado una fundación de la que no se sabe nada.