Chuchi se juega el puesto ante el Condal

La jornada en Tercera División viene de lo más interesante para los equipos de las Cuencas, pero está marcada por el Caudal-Condal que albergará a las cinco de la tarde el Hermanos Antuña. Un duelo que puede marcar el futuro de Chuchi Collado en el banquillo de los blanquinegros. Una derrota e, incluso, un empate ante los noreñenses puede significar el final de la etapa del mierense en el cuadro caudalista.

El irregular inicio de temporada del Caudal, que marcha cuarto en la clasificación cuando partía como el gran favorito al título, ha hecho que saltaran las alarmas en el seno del cuadro mierense. La derrota del pasado domingo en Santa Eulalia ante el Madalena Morcín fue el detonante de una semana de reuniones en el club y que concluyó con el presidente mierense mandando un mensaje a plantilla de cuerpo técnico en el que les pedía "compromiso y humildad". Este mensaje no estaba exento de otro bien distinto como que el puesto de Collado está en entredicho.

Chuchi se juega parte de su crédito esta tarde, a las cinco con arbitraje del ovetense Álvarez Lana, frente al Condal de Noreña. El destino ha querido que el club que hace cuatro temporadas apartó del título de Tercera al Caudal sea el que pueda juzgar el futuro del entrenador mierense en su equipo de toda la vida. Collado ha recalcado esta semana que "nunca seré un estorbo para el Caudal" y ha mandado un aviso para su plantilla al destacar que "no creo que me estén haciendo la "cama", pero esto se demuestra con hecho no con palabras". Esta tarde el plantel tiene la oportunidad de ganarse su crédito en una auténtica final en el mes de noviembre.

El técnico caudalista tendrá numerosas bajas al no poder contar con el sancionado Virgil ni con los lesionados Annunziata, Íker Alegre y Borja Navarro.

El otro duelo en la cumbre de la jornada será el que disputen, a las doce y media de la mañana en el Álvarez Rabanal con arbitraje del gijonés Rivas Nosti, L'Entregu y el Covadonga. Un encuentro en el que ambos se jugarán estar metidos en zona de promoción. Los entreguines están realizando un gran inicio de campaña y son terceros, pero los ovetenses, que son quintos, sólo están a un punto de los de Marcos Suárez, de ahí la relevancia del choque. Fermín tiene las bajas del lesionado Ángel, y de Expósito por sanción. En los rojiblancos no podrán jugar los tocados Omar Cibeira, Sergio y Abel.

Media hora antes (12 horas) del duelo en el Rabanal, el Tuilla, tras caer en casa la pasada jornada, visita Santianes para medirse al Colunga con arbitraje del ovetense Villa Martín. Julio Llanos tiene las bajas de los lesionados Nacho Méndez, Borja Rodríguez y Hugo Ojeda.

A la misma hora que juega el Tuilla, a las doce con arbitraje del ovetense García Riesgo, San Martín y Madalena Morcín disputarán en El Florán un apasionante derbi intercomarcal. Los morciniegos llegan tras el histórico triunfo del Hermanos Antuña y los sotrondinos con la mentalidad de alejarse del descenso.