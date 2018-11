Casi doscientos años de pasión

Son Luis Álvarez (Oviedo, 88 años) y Miguel Ángel Fanjul (Gijón, 95 años). Entre los dos suman 183 años de vida; casi dos siglos de pasión por unos colores. Son amigos, "nos conocemos de toda la vida", muy buenos colegas, y a pocos días para el primer derbi asturiano de la temporada en el Tartiere (sábado, 20.45 horas) se reúnen en el centro social del club de regatas de Gijón, en la céntrica calle Corrida. La cita, con LA NUEVA ESPAÑA de testigo, es de nivel. No han sido directivos, entrenadores o futbolistas. No son hombres de fútbol y no han pisado el césped, pasando una vida en los despachos, en el mundo de la empresa Fanjul y en el de la abogacía Álvarez.

Sin embargo, Oviedo y Sporting les deben grandes deudas a los dos. Ambos forman el primer eslabón de lo que para muchos es lo mejor-, quizá lo único salvable en estos momentos-, de los dos equipos más importantes de Asturias: sus fieles aficiones. Son Álvarez y Fanjul, los socios más antiguos del Oviedo y del Sporting, los números uno, que llevan toda una vida al pie del cañón. La edad, en su caso, no es impedimento para la memoria y la pasión. "El Sporting es una parte importantísima de mi vida, lo máximo", dice el gijonés, que lleva más de ochenta años como abonado del Sporting y enseña orgulloso una foto en la que sale acompañado de Quini y de Javier Fernández, el presidente del club. "Aquí estamos los importantes, ¿para qué quieres más? La figura, el presidente y el primer socio", bromea Fanjul que, ahora retirado, disfruta de la vida en el club de Regatas gijonés, su fortín, donde pasa todas las tardes. Álvarez, socio número uno del Oviedo desde al año pasado, sigue trabajando con 88 años. Acude todos los días al despacho ovetense que fundó su padre, y en el que ahora trabajan su hijo y su nieto, Antonio, que le acompaña a la cita como fiel escudero. "Cuando el Oviedo no gana me disgusto. El fútbol cambia mucho, de ver al Oviedo codeándose con los más grandes a todo lo que nos pasó. Ahí seguimos, a ver si podemos volver pronto a Primera", asegura. La imagen juntos de los dos socios más antiguos del Sporting es divertida e impactante. Ambos tienen aspecto de dandi, con un clásico traje Álvarez y con un look más de sport Fanjul. Posan para las fotos, bromean ("saldremos bien porque somos guapos"), se sientan en el sofá y empieza el show. Vuelan las anécdotas. "Me acuerdo cuando vi jugar a Herrerita en Gijón, en el campo de La Campona, antes de que fichase por el Oviedo. Era un excelente jugador. Del Sporting, de todos los que he visto, me quedo con Quini y Luisón", dice Fanjul, que nació tres años antes que la fundación del Oviedo, en 1926. Pero un detalle significativo, que se convierte en un claro indicativo del pésimo momento deportivo que atraviesan los dos equipos antes de enfrentarse en el Tartiere, es que ninguno de los dos socios más antiguos va a ver el partido. Fanjul sigue al Sporting, pero ya no ve tanto fútbol como hace años y Álvarez, que suele estar atento al Oviedo por televisión, lo verá repetido, pero "sólo si gana el Oviedo", por eso de los nervios. Entendidos de fútbol, a Álvarez y a Fanjul no les va mucho lo de predecir un resultado. Pero el gijonés se anima: "0-5", augura entre carcajadas, expresando, admite, sobre todo un deseo. Álvarez le contesta, con humor: "Pues entonces yo un 10-0, siempre por encima", asegura. Álvarez y Fanjul se despiden entre abrazos. "Ven para la capital", le invita el ovetense. Antes del último apretón de manos Fanjul, que no farda de ser el socio más antiguo, deja una cita para el recuerdo. -¿"Qué se siente al ser el socio número uno del Sporting. Nada, solo pienso que entonces muchos murieron".