L'Entregu pone en duda la labor del árbitro ante el Cova

La derrota de L'Entregu ante el Covadonga escuece en el Nuevo Nalón. Desde el conjunto rojiblanco no se muestran muy satisfechos con la actuación del colegiado en el Rabanal, en concreto en la acción de uno de los dos goles del cuadro ovetense.

El presidente del equipo, José Luis Cueva es claro. "El partido está grabado y se ve que el balón no entra", destaca el máximo mandatario del club. "A todos nos sorprendió porque el juez de línea no corre hasta el centro del campo y es el árbitro principal el que concede el gol", apunta Cueva. El presidente de L'Entregu comenta que "estamos siendo un poco perjudicados por el arbitraje, encajando goles dudosos, por ser suave, y quieras o no eso influye en la clasificación", admite.

Para José Luis Cueva, "no queda más remedio que seguir peleando, creo que el resultado es totalmente injusto, pero el fútbol es así".

En la misma línea incide el entrenador del cuadro del Nuevo Nalón, Marcos Suárez. "El primer gol del Covadonga no entra, bota en la línea, son circunstancias que ocurren en un partido", asegura. El técnico recalca que "los vídeos están ahí y se ve claro, pero es cierto que el árbitro también se puede equivocar como hacen los jugadores o como hacemos los entrenadores". El técnico apunta que "hubo otra jugada, difícil de ver, como un fuera de juego que señalan a Imanol o el gol anulado a Nuño en la primera parte". Además, el entrenador es consciente de que "estas situaciones dan un poco de rabia, pero el partido lo perdemos nosotros". Para Marcos Suárez, L'Entregu "compitió bien y tuvimos ocasiones para llevarnos el partido, pero hubo decisiones que no nos beneficiaron nada". Los entreguinos, con un encuentro menos, se caen de la zona de play-off.