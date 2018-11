Pumarín vuelve a disfrutar del mejor Fran Cárdenas

Si hay un jugador del Liberbank Oviedo que esté disfrutando de este comienzo de temporada, ese es Fran Cárdenas (La Palma del Condado, Huelva, 3-10-90). Estuvo tantos meses alejado de las canchas por una grave lesión de rodilla que ahora, recién cumplidos los 28 años, tiene la sensación de volver a empezar. Y, además, cada vez con más peso en el equipo al que volvió la pasada temporada. "Es un orgullo ser capitán del Oviedo Baloncesto", asegura el andaluz.

El último partido, frente al Real Canoe en Pumarín, sirvió para comprobar que Cárdenas vuelve a ser el base determinante de su primera etapa en Oviedo. Sus cinco puntos, siete asistencias, tres rebotes y tres robos de balón en 24 minutos de juego le convirtieron (con 16) en el segundo jugador más valorado del Liberbank. "Con el paso de las semanas me voy encontrando mejor, pero hay que tener paciencia", asegura el base, que añade: "Falta un poco para ver al mejor Fran Cárdenas o para estar al cien por ciento físicamente. Casi no me acuerdo de la lesión. Con los entrenamientos y los partidos irán volviendo las sensaciones y la chispa".

De momento, con su aportación el Liberbank consiguió una clara victoria (78-56) frente al Canoe: "Teníamos ganas de brindarle el primer triunfo a la afición. Salimos un poco dubitativos, pero supimos cambiar la dinámica al partido. Pudimos haber ganado por más ventaja, pero al final nos relajamos y fueron 22 puntos". El sábado, en la cancha del Barcelona B, Cárdenas espera seguir la racha fuera de casa: "Estamos sacando resultados muy positivos, pero este partido será muy diferente porque jugamos contra un gran equipo, que cuenta con un gran entrenador y talento joven".

En su cuarta temporada en Oviedo, Cárdenas ha asumido los galones de capitán, junto a Víctor Pérez: "Para mí es un orgullo ser el capitán del que ha sido el mejor club donde he estado. Y más aún compartiéndolo con Víctor, con quien tengo una gran amistad y además demuestra unos valores, por lo que quiero aprender con él a ser capitán. Espero transmitir a la afición y al club lo que me está enseñando. Estoy muy contento de ser capitán esta temporada".