"Sin asturianos hay mucho desarraigo", dicen Tati y Esteban

El derbi asturiano comenzó anoche en Oviedo en una charla sobre música, literatura y fútbol organizada por la revista Líbero en la sala La Salvaje. El plato fuerte de la velada lo aportaron los exjugadores Tati, exdefensa del Sporting, y Esteban, exportero azul, que compartieron mesa con los músicos Pablo Moro e Igor Paskual, el escritor Pablo Texón y Mónica Medio, del club de lectura del Ceares. Esteban destacó el derbi asturiano como el mejor de España: "Yo jugué el Sevilla Betis y al día siguiente era un día normal, aquí se nota más en la calle. Recuerdo el del 97, el primero mío. Ganamos 1-2. Marcó Bango un golazo y luego Juanchi y Dely Valdés. Me sentí futbolista por primera vez,", recordó Esteban de los derbis en Gijón. Sobre la semana previa al derbi, Esteban, que pronostica un 1-0, apunto a modo irónico que "algunos parece que nacieron en la calle Uría". Tati hizo referencia al enorme desarraigo asturiano de este derbi: "Ahora hay un desarraigo tremendo. No hay jugadores asturianos ni que lleven muchos años. Yo jugaba contra dos o tres que llevaba dándome patadas desde infantiles. Lo que contamos Esteban y yo no lo pueden aportar los de ahora", lamentó Tati, que desea un 1-2. El escritor Texón destacó a Manolín y Wences "lo más literario del fútbol" y Medio habló sobre los valores del fútbol, "quedan pequeños reductos de verdad, porque valores hay poco. En el Ceares te tienen que educar", recalcó. Pablo Moro interpretó las canciones "La gente de mi tierra" y "Empatía a cero", esta última referida al Oviedo, que dice en uno de sus versos "tantos años, tantas botas, tanto barro, tanta rodilla, tantas dobles amarillas? para no jugar nunca una final".

Paskual interpretó "Napalm" y "Pasos de bail"', una canción cuyo vídeoclip tiene de protagonista a Vero Boquete, estrella del fútbol femenino. "En la versión de mujeres el Oviedo gana más veces al Sporting que en el otro?", avanzó Igor, en clave de rivalidad bien entendida.