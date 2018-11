Castañón: "El Caudal es el mejor equipo del grupo"

Juanma Castañón vivirá, mañana en el Suárez Puerta, un encuentro "muy especial". El entrenador del Avilés se medirá a un Caudal en el que "pese a que nunca jugué le tengo un gran cariño porque vivo en Mieres, suelo acudir al Hermanos Antuña para presenciar sus partidos, tengo muchos amigos caudalistas y siempre les deseo lo mejor salvo mañana". Entre esos amigos uno es el actual técnico blanquinegro, Chuchi Collado, al que le "deseo todos los éxitos, pero a partir de mañana".

El preparador lenense de los avilesinos da como claro favorito para el clásico de mañana a un Caudal que "es el mejor equipo de la categoría. Tiene la mejor plantilla del grupo y, pese a que aún no ha adquirido su mejor nivel, es el máximo favorito a ganar al liga". Con todo, Castañón avisa que "este partido no es de nuestra Liga, pero los jugadores saben que es de la Liga de su entrenador como lo son todos ante los equipos en los que jugué o los de las Cuencas", por lo que "espero que den un plus de competitividad para dar la cara ante un equipazo".

Oro aliciente para este duelo es que Castañón y Chuchi son coetáneos, y el lenense reconoció que "somos amigos de hace mucho tiempo. Nos enfrentamos como jugadores en varias ocasiones, así como de entrenadores. Nos conocemos más que de sobra, pero espero sorprenderle y que podamos sacar un buen resultado en un partido muy complicado". Por otro lado, Castañón contará con un refuerzo de última jora para este duelo. El punta Polo dejó el L´Entregu, tras llegar a la entidad este verano procedente del Langreo, para recalar en el Avilés lo que ha obligado al cuadro del Nuevo Nalón a buscar un delantero que podría llegar desde fuera de Asturias.