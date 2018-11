"El fichaje de Polo es un acierto del Avilés"

Un acierto. O al menos esa es la sensación que le deja a la gente de fútbol el fichaje del delantero Diego Polo por el Real Avilés. Sus excompañeros le definen como "un delantero rematador", pero también como "un gran colega". Desde ayer, está a las órdenes de Juanma Castañón tras haberse desvinculado de L'Entregu por voluntad propia.

Polo es un trotamundos del fútbol asturiano y de la Tercera División, excepto por un breve paso por el filial del Albacete. El presidente de su anterior equipo, Pepín Cueva, le describe así: "Se fue porque no estaba contento con lo que jugaba. Fue una decisión propia de él y de su representante, no de nosotros. Aún así, marcó tres goles y fue bastante utilizado por el entrenador. No le pones ni una queja a su comportamiento y lo cierto es que cuando salió al campo cumplió".

Ahora, Polo tendrá que hacer algo más que cumplir. Al Avilés llega en una situación dramática en el contexto anotador. La escuadra de Castañón, con siete dianas en su haber, es la que menos marca de Asturias y está entre las ocho menos realizadoras de toda la categoría, contando los 366 equipos que componen la división. Además, apenas tendrá competencia ya que en realidad, es el único delantero que tiene el Avilés tras los despidos de Jordan y Kevin "por bajo rendimiento".

La pasada temporada Diego Polo logró el ascenso a Segunda B con el Langreo. Pablo Acebal fue su compañero. "Creo que lo que mejor tiene es el remate. Si le llegan balones, los va a aprovechar", indicó el extremo derecho. "Como compañero, es un tipo que sabe hacer vestuario, aquí tuvo un rol más de suplente y lo encajó bien", añade.

Guaya, el defensa del Marino, coincidió con él hace tres temporadas. "Es muy buen chaval, le encanta a hacer bromas y sabe recibirlas. Como jugador es muy raro verle fallar ocasiones.

En esa línea, se expresa Juan Carlos García, presidente del Navarro, escuadra por la que pasó Polo en sus inicios. "El fichaje es un acierto para el Avilés por su sistema de juego. Es buen delantero, pero claro, ya se sabe que arriba va por rachas", sentencia.