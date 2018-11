El Telecable Gijón confirma su participación en la Copa Intercontinental

El Telecable Gijón jugará la Copa Intercontinental de hockey patines según confirmó hoy su presidente José Luis Souto que se mostró muy satisfecho de la respuesta lograda en las diferentes gestiones realizadas por el club para conseguir los 20.000 euros que supone el desplazamiento del equipo a la localidad argentina de San Juan donde se disputa esta competición. Souto reconoció, no obstante, que el presupuesto "no está totalmente cubierto por lo que las campañas siguen en marcha pero si no se llega a los 20.000 euros el club puede asumir un pequeño déficit y si se supera esta cantidad revertirá en otras actividades del club". El dinero ha sido posible por la colaboración de entidades públicas como Principado y Ayuntamiento y empresas privadas.

La Copa Intercontinental es una competición nueva puesta en marcha por la Federación Internacional y en la que se medirán los dos mejores equipos europeos y los dos mejores sudamericanos que tendrá lugar los días 14 al 16 de diciembre y que el Telecable Gijón disputará como vigente campeón de Europa. Sin embargo el club gijonés no había incluido en su presupuesto para la presente temporada el coste de esta competición ya que en el momento de elaborarlos aún no se había puesto en marcha por lo que tuvo que trabajar contra reloj para reunir el dinero necesario ya que en caso de renuncia sería castigado con una multa económica y la prohibición de jugar la Copa de Europa la próxima temporada.

La directiva del club recabó apoyos de las instituciones y tanto el Principado de Asturias como el Ayuntamiento de Gijón aportaron una cantidad extra así como su principal patrocinador aunque la respuesta que más satisface al club es la de los aficionados que se han volcado en adquirir material exclusivo para esta competición como camisetas, bufandas o llaveros, puesto a la venta por el club.

El Telecable Gijón tendrá como rivales al Benfica, al que ganó en la final de la Copa de Europa y Concepción, actual campeón sudamericano y en el que milita la exjugadora del club gijonés Luchi Agudo y Talleres en el que juegan dos hermanas de la actual jugadora del Telecable Gijón, Julieta Fernández.

Souto recordó que "este equipo ganó la primera liga femenina que se celebró y también la primera Copa de Europa" por lo que espera seguir con esa racha ya que la Copa Intercontinental es la primera vez que se disputa.

En el acto de confirmación de la participación del club estuvieron presentes el director general de Deportes, José Ramón Tuero y el concejal Jesús Martínez que también destacaron la colaboración entre entidades públicas y empresas privadas alguna de las cuales también estuvieron presentes en el acto.

Por su parte el entrenador del equipo, Fernando Sierra destacó que "será una competición del máximo nivel y por tanto de la máxima dificultad para ganarla" y se mostró muy contento con la respuesta de la sociedad "porque estas chicas se lo merecen".