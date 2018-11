Villar se apunta al derbi

Lo más granado del fútbol asturiano, nacional e internacional se reunió ayer en Avilés para protagonizar una mayúscula cena organizada por el expresidente del Real Oviedo Toni Fidalgo. Desde el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, al exseleccionador nacional, Javier Clemente, pasando por viejas glorias del Oviedo y del Sporting como Esteban, Carlos Muñoz, Churruca o Megido.

Todos se reunieron en clave de derbi y dieron su visión del evento futbolístico del año. "Son dos clubes históricos y va a ser un partido de Primera División, les deseó lo mejor a ambos", señaló Villar. Pivotando sobre esa idea, aunque con acento rojiblanco, Clemente afirmó: "Aunque desde fuera parezca que están mal, no están tan lejos de sus objetivos. Anquela me parece un gran entrenador, pero me tira más el Sporting. Que gane el mejor".

En cuanto a exjugadores, Iñaki Churruca señaló que "el derbi, aunque haya distancias en la tabla, puede ser un punto de inflexión para el que gane". Otro exsportinguista como Alfredo Megido señaló al cielo para acordarse de su amigo. "La lástima es que en ninguno de los dos equipos haya ningún 'Quini'", dijo. "Veo ligeramente favorito al Oviedo porque está jugando mejor, aunque no le salgan las cosas. Además, juegan en casa", añadió. Por su parte, el exoviedista Carlos Muñoz se fijó en los banquillos. "Los dos entrenadores llegan en la cuerda floja, pero no me imagino la destitución del perdedor del partido de mañana", comentó.

También se animó a dar su visión el expresidente del Comité técnico de árbitros, Victoriano Sánchez Arminio. "Los colegiados se tienen que preparar muy bien estos partidos. Los derbis siempre son especiales", puntualizó. También, desde el estamento arbitral, habló el exárbitro Fernando Teixeira Vitienes, que a lo largo de su carrera recordó no haber pitado ningún Oviedo-Sporting. "Hay que enfocarlos como cualquier otro partido", analizó el gallego que pronosticó un empate a dos goles.

Así transcurrió una noche, que arrancó en Casa Tataguyo visualizando la derrota ante Croacia de la selección y que posteriormente se cerró con una cena en el Santa Cecilia. A la invitación también acudieron Carlos del Campo, directivo de la Liga; Pedro Tomás, Presidente del Comité de Apelación de la UEFA; el exárbitro César Muñiz, los expresidentes de Oviedo y Sporting, Vega-Arango, Eugenio Prieto, Plácido Rodríguez y Manuel Lafuente. También acudieron a la cita miembros de la sociedad civil avilesina y asturiana, como Mariano Revuelta, Capitán de la Guardia Civil de Avilés; Rafael Rodríguez, Jefe de la Policía Local Avilés; Ricardo Badas, Juez Decano de Avilés; Jesús Villanueva, Fiscal Jefe de Avilés y otros miembros de la judicatura como Ramón Camino e Ignacio Buylla. También empresarios como Iván Ojeda o Fernando Arias, el diputado Antonio Trevín, cantantes como Pipo Prendes, el grupo Son del Carmen.

En definitiva, lo más granado del fútbol y la sociedad sentadas en clave de derbi alrededor de una mesa. Y como anfitrión, Toni Fidalgo.