La Copa Intercontinental, nuevo objetivo del Telecable

El Solimar Gijón cuando se llamaba Biesca ganó la primera edición de la OK Liga femenina de hockey sobre patines y poco después la primera de la Copa de Europa. Ahora, bajo la denominación de Telecable Gijón, quiere mantener esta racha en la Copa Intercontinental que los próximos días 14 al 16 de diciembre disputará en la localidad argentina de San Juan, también su primera edición. El equipo gijonés confirmó ayer su participación en esta competición de nuevo cuño despejando la incertidumbre que creó el elevado coste del desplazamiento, alrededor de 20.000 euros, que no estaban presupuestados porque cuando se elaboraron aún no se había que la Copa Intercontinental se iba a disputar.

Ayer el presidente del club, José Luis Souto confirmó la presencia del club en Argentina a pesar de que "el presupuesto no está totalmente cubierto, por lo que las campañas de recaudación de fondos siguen en marcha. Pero si no se llega a los 20.000 euros, el club puede asumir un pequeño déficit y si se supera esta cantidad revertirá en otras actividades del club". Souto, que no quiso desvelar cuánto queda para alcanzar esta cantidad, agradeció "la colaboración de entidades públicas y empresas privadas, así como la respuesta de los aficionados por la acogida a la venta de material exclusivo para la Copa puesto a la venta. Principado de Asturias y Ayuntamiento también han aportado cantidades extras, así como el propio patrocinador, lo que ha llevado a la directiva a dar el paso de participar en el torneo.

El Telecable Gijón tendrá como rivales al Benfica, al que ganó en la final de la Copa de Europa, y Concepción, actual campeón sudamericano y en el que milita la exjugadora del club gijonés Luchi Agudo. El cuarto equipo es el Talleres, en el que juegan dos hermanas de la actual jugadora del club gijonés, Julieta Fernández.

En el acto de ayer estuvieron presentes el director general de Deportes, José Ramón Tuero y el concejal Jesús Martínez, que también destacaron la colaboración entre entidades públicas y empresas privadas, algunas de las cuales también estuvieron presentes en el acto.

Por su parte, el entrenador del equipo, Fernando Sierra, destacó que "será una competición del máximo nivel y por tanto de la máxima dificultad para ganarla", y se mostró muy contento con la respuesta de la sociedad "porque estas chicas se lo merecen".

Pero antes, hoy (19.15 horas, Mata Jove), recibe al Vilanova, ante el que buscará seguir invicto en la Liga.