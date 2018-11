En los pies de Berjón y Tejera

El factor emocional colapsa al derbi casi en su totalidad, pero nunca se puede olvidar lo deportivo. El Oviedo, el equipo local esta noche ante el Sporting (20.45 horas), llega al primer derbi de la temporada inmerso en la irregularidad, la bandera de los de Anquela en los trece primeros partidos de Liga (12.º clasificado, 16 puntos y ninguna victoria en los tres últimos choques disputados).

El inicio ilusionante -con una plantilla teóricamente mejorada- que llegó a inundar de euforia a los hinchas más animosos, se ha tornado ahora en un mar de dudas con Anquela en su momento más frágil en 17 meses en Oviedo.

La debilidad defensiva, especialmente en estrategia. Es el factor del juego que provoca el desplome del Oviedo, o así lo señalan las cifras. Los azules han encajado 20 goles, números más propios de un equipo que lucha por no descender que por dar el salto a Primera. El Oviedo, de media, encaja más de un gol por partido y sólo ha conseguido dejar su puerta a cero en dos ocasiones -ante el Lugo en el Anxo Carro y contra el Albacete en el Tartiere-. Uno de los apartados que explican la sangría atrás es el balón parado, casi la mitad de tantos encajados (9) llegan de estrategia en contra, siete de ellos de córner. El último, hace una semana ante el Dépor, en la segunda goleada al Oviedo en este curso tras el (0-4) del Zaragoza en el Tartiere.

Baile de nombres y de sistemas de juego. Anquela no ha dado con la tecla, pero nadie le podrá recriminar al jienense no haber pulsado muchos botones. El técnico lo ha probado todo. Ante el Dépor estrenó su tercer sistema de juego. Una semana antes, contra el Mallorca, también probó con una revolución de nombres, que llevó al banquillo hasta a Alfonso, portero habitual. Con la cantera no habido muchos ensayos, uno de los debes de Anquela.

Berjón y Tejera para el optimismo. El Oviedo se agarra a la calidad de los dos jugadores para intentar doblegar esta noche a su eterno rival. Berjón, el líder del ataque, y Tejera, el faro del centro del campo, estuvieron cerca de no poder estar hoy en el Tartiere. El ovetense por problemas físicos y el catalán por sanción (tiene cuatro amarillas). Por suerte para Anquela, ambos, en principio, serán dos de las armas clave del Oviedo para luchar contra el Sporting.

El factor ambiental como revulsivo. "El derbi para cambiar la tendencia". Es una frase que han repetido esta semana los capitanes y el entrenador. Una victoria al Sporting, pese a todas las dudas, sería una terapia reconciliadora ante un Tartiere excitado. La temporada pasada, por estas fechas, Anquela supo dar la vuelta a la situación del equipo, muy negativa, como ahora.

