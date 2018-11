Los filiales, a seguir su escalada en Segunda B

A estas alturas, lo del Vetusta ya es de récord. Nadie en el fútbol nacional iguala sus 11 jornadas sin conocer la derrota. A pesar de la marca, su técnico, Javi Rozada, mostró la semana pasada la ambición del grupo. "Preferiría haber ganado dos partidos en vez de empatar tres", explicó en referencia a los últimos resultados. Hoy (12 horas), ante el Logroñés, un equipo construido a priori para estar en los puestos de arriba, en El Requexón, los azules quieren regresar a la senda de victoria.

Para el partido de hoy, Rozada tiene la baja de Javi Hernández, convocado ayer con el primer equipo, una constante en las últimas semanas y vuelve a gozar con opciones de calidad en la parte ofensiva: Viti, Ernesto, Alarcón y Borja se disputan dos de los puestos en juego en las alas.

Momento dulce. El Sporting B está en su mejor momento y no quiere desaprovecharlo. El filial rojiblanco ha sumado cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas, no quiere perder el ritmo y ya apunta a las plazas de play-off. Para ello tendrá que superar primero hoy al Vitoria, que les espera en Ellakuri (17 horas). Y José Alberto López lo hará con su equipo de gala tras regresar al equipo Christian Joel, Pedro y Morilla, mientras que siguen ausentes por lesión Mateo y Rubén Sánchez. El posible once titular sería el formado por Christian Joel; Bogdan, Pelayo, Zalaya, Cordero; Gragera, Pedro; Pablo Fernández, Morilla, Bertín; y Santamaría.

Todo ello para rendir visita al peor local de la categoría, ya que el Vitoria solo ha sumado dos puntos en su feudo en lo que va de Liga.

Operación olvido. El Langreo se lanza a la conquista del Calahorra en La Planilla (16.30). El equipo de Hernán Pérez visita al conjunto riojano, otro de los recién ascendidos a Segunda B, con el objetivo de olvidar la derrota ante el Sporting B. El cuadro azulgrana quiere seguir poniendo tierra de por medio respecto a las posiciones de descenso, que en esta jornada se sitúan a cinco puntos. Hernán Pérez contará con tres bajas. Héctor Nespral se perderá el duelo por acumulación de tarjetas, mientras que Javi Sánchez y Dani López no estarán por lesión. Este último se encuentra ya en la fase final de su recuperación. El posible once es: Imanol; Álvaro Cuello, Zubiri, Alain, Cabranes; Samba, Calvillo; Abalo, Riki, David González y Allyson. En el banquillo estarán Adrián Torre, Cristian, Otia, Pablo Acebal, Aimar, Sergio Ríos y Omar Sampedro.