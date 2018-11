A mantener su estado de gracia

Está en su mejor momento y no quiere desaprovecharlo. El Sporting B, que ha sumado cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas, no quiere perder el ritmo y ya apunta a las plazas de play-off. Para ello o, al menos, para meter presión a los equipos punteros, tendrán que superar primero jhoy al Vitoria, que les espera en Ellakuri (17 horas), con el arbitraje del catalán Catalá Ferrán. Y José Alberto López lo hará con su equipo de gala tras regresar al equipo Christian Joel, Pedro y Morilla, mientras que siguen ausentes por lesión Mateo y Rubén Sánchez. Así, el posible once titular sería el formado por: Christian Joel; Bogdan, Pelayo, Zalaya, Cordero; Gragera, Pedro; Pablo Fernández, Morilla, Bertín; y Santamaría. El resto de la convocatoria se completa con Benítez, Ramón, Aizpiri, Sandoval, Chiki, Espeso y Villalón.

Todo ello para rendir visita al peor local de la categoría, ya que el Vitoria solo ha sumado dos puntos en su feudo en lo que va de Liga. A pesar de ello, el Sporting B acudirá al césped sintético vasco alerta y mirando al pasado, donde ya sufrió una derrota ante la Cultural de Durango cuando los números estaban a su favor. Tras ese varapalo, el técnico pretende que los suyos no vuelvan a cometer el mismo error.