Así lo vivió la afición del Sporting: Odisea de viaje, otra decepción

Florentino Cosmen y Nazaret Cuetos salieron a las tres de la tarde de Pola de Laviana y regresaron diez horas después a su casa. En medio, un viaje de ida a Gijón para coger un autobús que les llevó a Oviedo, una espera de tres horas antes del partido dentro del Carlos Tartiere, y cerca de otra hora al término, antes de coger el bus de vuelta a Gijón, y el coche hasta Laviana. Una odisea que, sin embargo, cuentan que les merece la pena. "Un derbi es un derbi, nunca habíamos venido, y la experiencia es única", señalan en la previa del partido. Sin embargo, ese esfuerzo, otro año más, acabó en decepción para el millar de aficionados rojiblancos que siguió el partido en el Carlos Tartiere en la zona visitante.

La Mareona estaba citada a las 16.15 horas en El Molinón. Cerca de tres cuartos de hora después los autocares partieron rumbo a Oviedo para presenciar el derbi. El largo viaje hizo que no se llegasen a agotar las entradas como el año pasado, y que algunos, como el grupo de amigos integrado por María Morán, Paloma Ordieres, Patricia González y Roberto González, pudiesen vivir su primer derbi. "El año pasado no pudimos ir, porque no nos tocó entrada en el sorteo", comentaban. "No se entiende que por cuatro brutos tengamos que pagar todos. Es excesivo tener que estar tanto tiempo antes para ver un partido", comenta Patricia. Aunque otros como Florentino Cosmen intentan comprender la situación: "Al final tampoco está de más la seguridad, y si es por eso, bienvenido sea".

El grueso del sportinguismo se situó en la parte alta de uno de los fondos en el Tartiere, pero también hubo otros que lo vieron en otras zonas del campo, junto a amigos azules, y en un clima de camaradería. Pero los que lo vivieron en la zona rojiblanca sufrieron un partido de mal juego del Sporting, que hizo que agotasen su paciencia. "Ahora mismo somos un equipo sin alma. Necesitamos un cambio ya. Empezando por Baraja y siguiendo por la directiva", comentaba Nacho González.

Durante el partido, La Mareona se volvió a mostrar crítica con el entrenador, criticó con dureza el cambio de Cofie por Cristian Salvador y coreó el nombre de José Alberto. "Baraja vete ya", bramó la afición rojiblanca en el estadio oviedista. Y a renglón seguido se acordó de nuevo de las personas que están al frente del club. "Directiva dimisión", sonó de forma intensa, como en la últimas semanas. Incluso al acabar el partido los seguidores azules contestaron con sorna y cantaron: "Pipo quédate".