La desconexión pasa factura

A pesar de ser la novena jornada de Liga, el encuentro ante el Plasencia llegaba con tintes de partido vital para el futuro. Y el Teslacard Círculo Gijón lo perdió por 86-68. La desconexión en el tramo final del segundo cuarto de los de Nacho Galán, una circunstancia que se ha dado habitualmente esta temporada en algunos partidos, no encontró en esta ocasión una heroica remontada. La escasez de acierto desde el triple (con un 13% de acierto) y el poderío en la zona de Morgan, fueron dos de los principales motivos de la derrota, resistiéndose el triunfo como visitantes.

Plasencia salió en tromba y en minuto y medio ya vencía por 7-0 de la mano de Gallardo. Los gijoneses reaccionaron con un juego en ataque colectivo para tratar de deshacerse de la pegajosa defensa extremeña a toda la cancha. Kimbrough actuaba como base ante la baja de Ángel Moro, posición que posteriormente recayó en las manos de Álex Rubiera, mientras que Saúl Blanco situaba por primera vez por delante al Teslacard (13-14). Regresó a las filas gijonesas Osayande y lo hizo con cinco puntos consecutivos para situar la igualdad a 21 puntos, marcador con el que se llegó al final del primer cuarto. En el segundo, Tomasevic lanzaba a los locales hasta los diez puntos (35-25). Fueron momentos delicados para los gijoneses, de los cuales supieron salir a flote gracias a una buena defensa, pero cuando descendió su intensidad, dejó irse de nuevo a Plasencia, que logró un parcial de 10-0 en poco más de un minuto para cerrar el cuarto con una renta de catorce e irse al descanso con el triple de Fernández (50-36). Una faceta en la que los extremeños fueron claros vencedores. Los de Nacho Galán volvían a caer en una tónica ya habitual durante toda la temporada de continuos altibajos, con mayor hincapié en el aspecto negativo. Unas desconexiones que le pasan graves facturas.

A la vuelta de los vestuarios, tocaba trabajar por una nueva heroica, que esta vez no llegó. El inicio del tercer cuarto fue lento, con continuas faltas que no dieron ritmo al encuentro. La aparición del local Morgan marcó la pauta haciendo daño en la zona. El intercambio de golpes no beneficiaba al Círculo, que contaba con un menor margen de reacción de cara al último cuarto (68-53). Llegó a bajar de la barrera psicológica de los diez puntos con el 71-63 a falta de cinco minutos, pero ahí se acabaron las esperanzas gijonesas, tras errar dos ataques que imposibilitaron meterle el miedo en el cuerpo al Plasencia que, en el tramo final y ya con el Círculo dejándose ir, amplió el marcador hasta el 86-68 con el que se cerró el choque.

Solo Saúl Blanco se salva de la quema. Fue el máximo anotador con 18 puntos, el que más rebotes cazó con 8 y el que más asistió con 7. Números que no estuvieron secundados y que llevaron al Teslacard a su séptima derrota en nueve encuentros.