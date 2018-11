Toña Is: "Este partido nos va a servir de aprendizaje"

Toña Is.

Toña Is. SEFÚTBOL

La selección española se jugará el miércoles el pase a los cuartos de final del Mundial sub-17 femenino, frente a Ecuador, con la clasificación casi asegurada tras el empate de la madrugada del domingo ante Colombia. España no pudo confirmar su condición de favorita, aunque tuvo ocasiones para llevar el partido. La seleccionadora, la asturiana Toña Is, prefirió ver la parte postivia, "En el fútbol a veces la cabeza te engaña y te lleva a una relajación que no vale en un Mundial. Este partido nos va a servir de aprendizaje".

España necesita la victoria para ser primera de grupo. Su rival en cuartos saldrá del grupo C, donde la igualad es máxima: a falta de la última jornada empatan a tres puntos Alemania, Corea del Norte, Estados Unidos y Camerún.