El Vetusta rompe su racha

El Vetusta llevaba 11 jornadas invicto, desde el pasado 2 de septiembre, y ayer 18 de noviembre, dos meses y medio después, perdió esa condición al ser derrotado por un buen Logroñes, veterano equipo que supo emplear sus armas y se alzó con una importante victoria en El Requexón. La derrota saca al Vetusta del play-off.

Los de Javi Rozada se presentaba con numerosas bajas. Por una parte los lesionados Prendes, Lobato y Viti, a parte de Javi Hernández, que jugó con el primer equipo ante el Sporting. Lucas Ahijado llegó entre algodones tras superar un proceso vírico. El Vetusta presentó dos nuevos laterales: Jorge Mier en la derecha, que jugaba sus segundo partido en la temporada y Jero, que debutó ayer con los ovetenses. Para colmo de las desgracias, cuando se jugaban los primeros compases, Casi, en jugada fortuita, tenía que ser retirado del terreno de juego en camilla para posteriormente ser evacuado en ambulancia a un centro hospitalario. Era la cuarta jornada consecutiva, además, en la que el Vetusta pierde a un jugador por lesión antes del primer cuarto de hora.

El Logroñés tuvo un gran inicio, con un Ñoño peligroso y rápido. La lesión de Casi descentró a los jóvenes jugadores oviedistas, sembrándoles de inquietudes e indecisiones. En una falta sacada por Ñoño y rematada Rubén Martínez, Lucas Díaz tuvo que emplearse al fondo. Casi al filo del descanso llegaba el gol de la victoria de los de La Rioja, en un balón largo a la espalda de Jorge Mier. Ñoño centró y Marcos André, jugador brasileño, no perdono ante el meta oviedista. En la segunda parte, en otra contra, Rubén Martínez desperdició una clara oportunidad para sentenciar antes el partido. El Vetusta lo intentó y el Logroñés se echó atrás. Las entradas al campo de Lucas y Alarcón dotaron al equipo de más peligrosidad, pero sus centros no encontraban rematador, salvo en un cabezazo de Ernesto fuera y varios intentos de Borja Sánchez, el último de ellos en el descuento, que detuvo el meta en dos tiempos. El Logroñés sacó un tercer central y no pasó apuros hasta el final.

Rozada: "El Logroñés es justo vencedor. El técnico del Vetusta. Javi Rozada, reconoció la superioridad del Logroñés. "Fue un partido raro, no tuvimos el control. En la segunda parte estuvimos mejor, pero el Logroñés controló el partido y fue justo vencedor".