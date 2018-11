Inquietud en los árbitros por las nuevas equipaciones

Los árbitros asturianos, cuando ya se ha cumplido un tercio de campaña, aún no han recibido la ropa para esta temporada. Se trata de una situación "muy sorprendente" que les obliga a utiliza ropa vieja de otros años, a menudo en mal estado -según apuntan varios colegiados que prefieren no desvelar su identidad-. A este hecho se le añade la preocupación que tienen en este estamento debido a la posibilidad de, en un corto plazo, pagar por la ropa deportiva, algo que no está confirmado de forma oficial pero que sí ha sido comunicado ya a varios árbitros por parte de muchos delegados. Los árbitros asturianos llevan más de veinte años recibiendo gratis la equipación.

Actualmente la marca que viste a los árbitros es Pony, gestionada por la sociedad Estudio 2000, que figura en el sumario del "caso Villar". El equipo de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española (RFEF), negocia el cambio en la marca, con un acuerdo con Adidas "muy cerca", según fuentes de la RFEF. José Manuel Suárez, Presidente del Comité Técnico de Árbitros en Asturias, dice que el retraso en la ropa se debe "a un fallo que se solucionará en una semana".