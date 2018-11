Guardiola afirma que el Barça debe participar en el procés

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, abordó la problemática del proceso independentista y el papel que debe jugar el Barça en una conferencia en la Universidad de Liverpool. Guardiola defiende que el club azulgrana debe jugar un papel importante en todo el "procés" ya que es "imposible entender el club sin saber lo que ocurrió en el pasado en Catalunya, aunque, a veces, el presidente o la directiva, tienen que gestionar la situación y eso no es fácil".

Guardiola repasó diversos episodios con deportistas o entrenadores que defendieron sus ideas políticas. Así, habló de cuando Guus Hiddink, siendo técnico del Valencia, detuvo un partido al descubrir banderas nazis en el estadio. Y, por supuesto, habló de Catalunya. "Soy catalán. Pero, ¿qué significa? Quizá nada. Pero nací y crecí allí, y lo primero que escuché y hablé fue en catalán. Y me encanta ese idioma. Como también me encanta el español, o el alemán? . Lo que pasa ahora en Catalunya es algo que no es fácil", dijo.