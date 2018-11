El Liberbank Gijón incorpora a la serbia Dea Aleksic

El Liberbank Gijón de la División de Honor Femenina de balonmano ya ha encontrado sustituta para Flor Ponce, la jugadora argentina que ha pedido la baja en el equipo debido a motivos personales, que ya se ha ido y no se reincorporará. En su lugar llegará la serbia Dea Aleksic, una jugadora que puede actuar como lateral zurda y también como central.

Aleksic conoce la Liga española porque jugó hace dos temporadas en el Alcobendas, donde mostró un gran lanzamiento de 8 metros, así como una buena visión de juego que le permitió repartir muchas asistencias. La serbia también mostró en su etapa madrileña ser una buena defensora, algo que para jugar en el Liberbank Gijón es un factor determinante.

Aleksic tiene 27 años, mide 1,76 y ha sido internacional en las categorías inferiores de Serbia, aunque no llegó a debutar en la absoluta. La nueva jugadora del Liberbank Gijón no se incorporará hasta pasada la Navidad, por lo que no debutará con su nuevo equipo hasta el próximo año. La lateral no está jugando esta temporada, por lo que habrá que comprobar su estado de forma y el tiempo que necesita para acoplarse a los esquemas de su nuevo equipo.

El Liberbank Gijón no está teniendo suerte con las jugadoras que incorpora para la posición de lateral zurda ya que la elegida en la pretemporada, la portuguesa Fátima Suaré, ni siquiera llegó a iniciar la temporada al considerar el cuerpo técnico que no reunía las condiciones que esperaban de ella. En su lugar llegó poco después Flor Ponce, que ahora pidió la baja debido a motivos personales y a que tampoco estaba teniendo el protagonismo que esperaba. En el club esperan que Aleksic pueda ayudar al equipo en mayor medida que las que la precedieron en el puesto.

La División de Honor para ahora durante un mes, pero Diego Lafuente no podrá trabajar con el equipo ya que nada menos que siete jugadoras estarán con sus respectivas selecciones, y no se incorporarán hasta la segunda semana de diciembre.