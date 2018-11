El Círculo Gijón tiene una ocasión para salir de colista

Ganar o ganar. Esa es la única misión que tiene en mente el Teslacard Círculo Gijón de la Liga LEB de baloncesto. No le queda otra si quiere lograr la remontada que le haga salir de colista. Los gijoneses se medirán al mejor rival posible para remediar su situación ya que juegan ante el penúltimo clasificado, el Eleyco Baskonia (20.00, Palacio de los Deportes de Gijón). Un equipo no exento de gran calidad, con prometedores jugadores, pero que lejos de su feudo no ha sumado ninguna victoria. A ello se suma que llegan con cuatro derrotas de forma consecutiva. Dani BLANCO.