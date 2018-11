Duelo de supervivencia para el Teslacard Círculo

Ganar o ganar. Esa es la única misión que tiene en mente el Teslacard Círculo Gijón de la Liga LEB de baloncesto. No les queda otra a los de Nacho Galán si quieren obrar la remontada que les haga salir de colistas. Los gijoneses se medirán hoy (20 horas-Palacio de los Deportes de Gijón) al mejor rival posible, ya que juegan ante el penúltimo, el Eleyco Baskonia. Un equipo no exento de gran calidad, con prometedores jugadores, pero que lejos de su feudo no ha sumado ninguna victoria. A ello se suma que llegan con cuatro derrotas de forma consecutiva.

Los gijoneses, a pesar de la baja de Ángel Moro en el puesto de base, contarán con Uccello del Pumarín, y necesitan apoyarse en el Palacio de Deportes para sumar su tercer triunfo y despejar dudas. Sobre el parqué se vivirán varios duelos interesantes, con especial mención a lo que acontezca en la zona donde Swift, Osayande y compañía tendrán que lidiar con Jonas Paukste, de 2,18 metros, y con Macura, de 2,11 metros.

Por su parte, el técnico del equipo gijonés, Nacho Galán, considera que se van a enfrentar "a los jugadores con más talento de la LEB Plata". Una calidad sublime, pero que no ha dado un resultado notorio a estas alturas al acumular solo una victoria más que el Teslacard Círculo que, si vence, le igualaría en la tabla y abandonaría el puesto de colista. El resultado del encuentro de hoy puede tener una gran influencia en el presente, pero más aún de cara al futuro en caso de verse las caras por la permanencia.