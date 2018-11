España, sin complejos ante Corea del Norte

La selección española sub-17, con representación asturiana en el banquillo (Toña Is) y en el campo (María Méndez) se juega hoy (18 horas, Eurosport 2) frente a Corea del Norte el asalto a la lucha por las medallas del Campeonato del Mundo. Lo hace con las buenas sensaciones de su último partido de la fase de grupos (5-0 a Canadá), imprescindibles para competir con una selección que tiene dos títulos y un subcampeonato de la categoría.

"Ojalá podamos ganar y hacer historia", declaró Toña Is en referencia a la categoría del rival de esta tarde en el estadio Alberto Suppici de Colonia de Sacramento (Uruguay). Aunque las selecciones españolas han tenido malas experiencias con las surcoreanas, la entrenadora asturiana no quiere hablar de desquite: "Yo nunca me he enfrentado a Corea del Norte. De revancha, nada".

Toña Is ve en buen momento a sus jugadoras, por lo que confía en que no se note la baja de Ainhoa Marín y en la recuperación de Leire Pena, que se tuvo que retirar en el último patido. "El equipo está bien y las lesiones no nos hacen bajar los brazos", señala Toña, que podría repetir la alineación que presento frente a Canadá, en el que figuraba la asturiana María Méndez (Real Oviedo) en el centro de la defensa. Paula Suárez (Sporting) es la guardameta suplente.

El ganador del España-Corea se medirá en semifinales, el próximo miércoles, a la selección que se imponga en la eliminatoria entre Japón y Nueva Zelanda, que también se juega hoy (21 horas). Por el otro lado del cuadro, los cuartos de final han quedado así: Ghana-México y Alemania-Canadá. Hace dos años, en el Mundial de Jordania, la selección española, con Toña Is y la luanquina Laura Gutiérrez, logró el bronce.