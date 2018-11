Piñera acepta el reto del filial con la idea de "seguir la misma línea"

Recoge el testigo de José Alberto López y lo hace con "mucha ilusión de estar a la altura de lo que exige este cargo". Isma Piñera iniciará su segunda etapa al frente del Sporting B tras su participación en los últimos seis encuentros de la campaña 2015-16 cuando relevó en el cargo a Tomás Hervás, que fue destituido. Ahora, Piñera se pone a los mandos de un equipo lanzado que vive su mejor momento de la Liga y dejando atrás una etapa exitosa en el juvenil de División de Honor.

"Para mí es una oportunidad, es dar un paso adelante, un reto importante, llego muy ilusionado y preparado", aseguró. El nuevo técnico del filial espera darle continuidad al trabajo realizado por José Alberto López y su equipo de durante dos temporadas y media cargada de éxitos. A pesar de que el ovetense ha dejado el listón alto, Isma Piñera coge los mandos con la intención de que el cambio no se note en un equipo que "viene en una inercia muy positiva", relata. Es más, el nuevo inquilino del banquillo del Sporting B afirma que su intención es la de "seguir la misma línea de las últimas temporadas y, si se puede, mejorarla".

Isma Piñera era un habitual en la grada del campo número 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo para seguir de cerca las evoluciones del equipo de José Alberto López. Ahora, da el paso al frente para dirigirles. Pero su intención es muy clara y expone que "es un equipo que le venía a ver y me transmitía, me identificaba con él, es la línea que queremos, que compitamos todos los balones y que se atrevan, que no tengan miedo a fallar".

Al estreno de mañana (12 horas, Nº1 de Mareo) frente al Calahorra acudirá con cinco bajas ya que no podrá contar con los lesionados Javi Benítez, Rubén Sánchez y Mateo, además del sancionado Zalaya y de Cordero, que jugó ayer con el primer equipo en Granada. Sobre su primer adversario, Piñera confesó que se trata de un conjunto "muy difícil, que se atreve a jugar con el balón desde atrás, pero que también domina las segundas jugadas y son peligrosos a balón parado". Por ello, espera que en su estreno "saquemos la mejor versión".