No parecían juveniles

Vibrante derbi el disputado ayer en El Requexón entre el Oviedo y el Sporting, dos de los conjuntos fuertes de la División de Honor, quinto y segundo respectivamente. La calidad se notó sobre manera en el césped, donde se vivieron momento de gran fútbol en un Requexón abarrotado. El Sporting, que estrenaba inquilino en el banquillo -Sergio Sánchez-, por los cambios en la entidad tras la llegada de José Alberto al primer equipo, dejó clara su filosofía desde el pitido inicial, apostando por el buen toque de balón y el dominio del juego, gracias a un brillante Lucas, que manejaba el cuero en el centro del campo.

El Oviedo, quizá con menos calidad técnica que su rival, no se amilanó en ningún momento e hizo de la intensidad y la actitud sus mejores armas, además de contar con un incisivo Fran en el lateral izquierdo. No notaron de forma excesiva los ovetenses la baja de Javi Cueto, convocado el Vetusta de Javi Rozada. En la primera parte, excepto un acercamiento de Lucas tras un fallo de Joselu, no hubo casi ocasiones. Todo cambió en la segunda parte, con un Sporting mucho más decidido. En el primer tramo del segundo tiempo llegó el gol de Mathe tras un remate a bocajarro. Todo se ponía en contra del Oviedo, pero los carbayones demostraron un coraje de categoría y se fueron a por el partido con gran ambición.

En los últimos minutos empató Joselu, rematando una falta lateral. El partido finalizó sin grandes ocasiones y con un pequeño conato de tangana entre Mathe y David, cuando el árbitro ya había pitado que afortunadamente no paso a mayores, interviniendo para separar a los jugadores el futbolista del primer equipo del Oviedo Christian Fernández.

Derrota de los asturianos. Los otros conjuntos de División de Honor de la región perdieron en sus partidos; Racing- Roces (6-0) y Perines-Covadonga (3-0). El derbi Sporting-Oviedo de infantiles acabó con victoria local por 3-0.