El Telecable Gijón cae ante el Manlleu y pierde el liderato

El Telecable Gijón de la OK Liga Femenina de hockey sobra patines encajó ayer la primera derrota de la temporada al caer por 4-2 en la cancha del Manlleu que con este resultado le arrebata el liderato de la Ok Liga. El Manlleu se encontró con un gol en el primer minuto de juego obra de Laura Barcons que descentró un tanto a las gijonesas que no obstante nunca le perdieron la cara al partido. Tras este gol tempranero, se vivieron unos minutos de igualdad, con el conjunto catalán realizando una defensa muy presionante, pero bien solventada por las jugadoras del Telecable y con algunas ocasiones para ambos conjuntos. Las gijonesas fueron cogiendo más protagonismo y disfrutando de más ocasiones y fruto de una de ellas Sara Roces establecía la igualdad. Aún dispondrían las asturianas de alguna buena oportunidad para desnivelar el marcador. Sin embargo la portera catalana, María Ballesta impidió con su actuación que las ocasiones fructificasen y se llegaba al descanso con empate.

En la reanudación el Manlleu volvió a imprimir un ritmo intenso al juego y tenía más posesión de bola, aunque sin generar mucho peligro, pero cuando el equipo gijonés parecía encontrarse mejor en la pista, la ex jugadora del equipo gijonés Anna Casarramona lograba batir a Elena estableciendo el 2-1.

El Telecable Gijón siguió con su juego y puso cerco a la portería catalana, hasta que un derribo en el área del Manlleu fue castigado con penalti, Marta Piquero fue la encargada del lanzamiento y supera a María Ballesta para establecer de nuevo la igualdad en el marcador.

Faltaban 10 minutos para el final y los dos equipos buscaron la victoria lo que propició continuas acciones de peligro en ambas áreas. De nuevo Laura Barcons dio ventaja a su equipo al culminar con un gran disparo un contraataque. Quedaban apenas cuatro minutos en los que el Telecable Gijón buscó una nueva igualada pero el Manlleu se defendió con orden y en una nueva contra Casarramona sentenciaba el partido con un cuarto gol que dejaba a las gijonesas si reacción.

El Manlleu arrebata de esta manera el liderato al Telecable Gijón al que ahora saca un punto y se ratifica como un serio aspirante al título liguero.

Las gijonesas tienen el próximo fin de semana otro compromiso muy complicado ya que recibirán en Mata Jove al Palau i Plegamans, otro de los equipos más fuertes de la OK Liga y que en estos momentos marcha empatado a 15 puntos con el Telecable Gijón al que relega a la tercera posición por su mejor porcentaje de goles.