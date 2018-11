El Toscaf apela a la heroica

Al Toscaf le da igual todo. No le importan las bajas. No le importa el rival. Y no le importa lo complicado que se le ponga el partido. Al final, siempre sale a flote. Ayer lo volvió a lograr. Ganó el derbi al Grupo Covadonga. Y eso que llegó a ir perdiendo por siete goles, en el primer parcial de la segunda parte.

Los pupilos de Juan Muñiz volvieron a apelar a la heroica para llevarse un encuentro en el que al comienzo perdieron demasiados balones.

Tocó volver a tirar de casta. El Toscaf jaleado por los más de 600 espectadores se enchufó de nuevo tras recibir un parcial de 1-4 al inicio de la segunda parte. La Atlética devolvió el golpe al Grupo con otra manga de 6-0.

Aitor, con 13 goles, firmó un encuentro sobresaliente. Uno más que se une al excelente trabajo de un equipo que está ante uno de los mejores comienzos de su historia. Siguen líderes e invictos en la Primera Estatal.