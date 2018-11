"Alonsomanía" hasta el final

El tiempo puede pararse en seco. Incluso dos veces. Sucedió ayer, en La Morgal (Llanera), cuando a las 14.00 horas Fernando Alonso, a 7.500 kilómetros de distancia, se subió, puede que por última vez, a un monoplaza de Fórmula 1 para disputar un Gran Premio, el de Abu Dabi, que echaba el telón a la temporada.

Se despedía una leyenda de un deporte que, gracias a la irrupción heroica del ovetense, hizo vibrar durante casi veinte años a un país que en su mayoría sólo miraba al fútbol. Sentimientos a flor de piel en el mundo del motor, ovación emotiva en el circuito de Fernando Alonso en Asturias, al que acudieron alrededor de trescientos aficionados incondicionales del piloto, muchos llegados de diferentes partes de España, para despedir a un icono del deporte nacional y seguir la carrera desde una pantalla gigante instalada para la ocasión.

Aunque la prueba era lo de menos. A las 14.12 horas Alonso pisó el acelerador, la carrera había comenzado, y en el circuito del ovetense se palpaba una sensación distinta, como si se despidiese a un ser querido que parte a un largo viaje.

En familia, con amigos, en solitario o en pareja, el modo para despedir a Alonso daba igual. Incluso lució el sol cuando comenzó la prueba, quién sabe si un guiño para el futuro. El sol siempre vuelve a salir; Alonso siempre estará corriendo en una pista.

Mario Valero, 20 años, estudiante de Ingeniería Electrónica, recorrió ocho horas por carretera para estar ayer en el corazón de la Fórmula 1 en Asturias. "Fernando es un icono, es la persona que me ha hecho sentir la Fórmula 1. Hoy (por ayer) tenía que estar aquí. Cogí el coche y no me lo pensé", explicaba el alicantino, sin quitar ojo a la gran pantalla. Jerónimo Escudero, andaluz residente en Cantabria, se enganchó a la ola "Alonsista" por amor. No le quedó más remedio, ya que su mujer, Teresa Gómez, es una apasionada de la Fórmula 1 desde pequeña. Ambos estuvieron ayer en La Morgal. "Espero que vuelva, pero como jefe de una escudería. Tiene muchas cualidades para la gestión. Entiendo que lo deje porque en los últimos años no está siendo competitivo", comentaba Gómez, que nunca se olvidará cuando Alonso la abrazó después del Gran Premio de Monza, en 2012, en las filas de Ferrari, celebrando el podio entre los hinchas. "Yo estaba ahí, se lanzó a los aficionados como un loco. Fue en momento inolvidable, lo tendré siempre en mi memoria", rememora.

Ángel Marín, de Gijón, recordará a Alonso como un adelantado a su tiempo: "Un revolucionario que puso a Asturias en el mapa del mundo. Un piloto tenaz, inteligente y valiente", resalta el gijonés, que tiene grabado a Alonso en su piel en dos enormes tatuajes, uno en cada brazo, realizados además por el mismo tatuador asturiano al que recurrió el ovetense para hacerse el enorme samurái que luce en su espalda.

Antonio Simón, de Amieva, resume la carrera deportiva de Alonso y quizá el deseo de muchos aficionados: "Pese al final, que no fue el adecuado, nos hizo muy felices. Espero que regrese, pero de la forma adecuada". Fernando Alonso terminó undécimo ayer en Abu Dabi, aunque no hay puesto en una carrera que compre la "Alonsomanía", que vivirá siempre en Asturias y ayer tuvo un momento para la posteridad en La Morgal.