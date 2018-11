El desacierto en ataque condena al Huniko Gijón en Ponferrada

Plantó cara al líder y comprobó que no es inaccesible superar su nivel, pero erró en los momentos cruciales del partido y no estuvo acompañado por el acierto de cara a la canasta rival. Por ello, el Huniko Gijón Basket regresó de vacío de su visita al Ciudad de Ponferrada, que se llevó el triunfo por 78-72. Los gijoneses estuvieron en todo momento dentro del partido y, a pesar de verse por debajo, no se dejaron ir.

Una situación que les hizo entrar en el tramo final del partido con opciones, pero ahí, los de Fran Sánchez pecaron de precipitación y no tomaron las decisiones oportunas para recortar sus distancias con el cuadro local. No fue el día de los gijoneses, con pobres porcentajes a pesar de disponer de tiros cómodos. El Huniko se fue con la sensación de que se le escapó una buena ocasión de vencer al líder.