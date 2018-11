Mireia Miró: "La vida está hecha de experiencias"

Mireia Miró, excampeona del mundo de esquí de montaña, fue la encargada ayer de abrir la 41 edición de la Semana Internacional de Montaña. Catalana de madre asturiana Mireia presentó dos documentales, el primero titulado "Ser" en el que muestra su filosofía de vida. El otro "Déjame vivir" refleja el proyecto de Kilian Jornet que le llevó desde el 2012 a coronar las montañas más altas de la tierra y que culminó hace un año con el Everest al que subió dos veces en una semana.

"Ser es un documental que recoge toda mi etapa competitiva está rodado en Noruega con imágenes espectaculares. Está teniendo muy buena acogida por el mensaje que trasmite" indica Mireia para quién "la vida está hecha de experiencias, no las hay buenas o malas. Estas experiencias surgen de nuestras decisiones. Hay cosas que creemos que no podemos decidir pero siempre se puede decidir. Nuestra vida se basa en las decisiones que tomamos". Durante una etapa de su vida Mireia practicó el salto base y uno de sus objetivos era hacer un salto desde el Naranjo de Bulnes, "Hacer un salto desde el Naranjo de Bulnes era algo que tenía en mente pero no se dio la ocasión. Estaba saltando con el traje de alas pero es cierto que tuve algún que otro susto que me hizo replantearme un poco esto. El salto base es un deporte que no basta estar al cien por cien y yo no le podía dedicar todo el tiempo que un deporte así necesita así que decidí poner una pausa sin haber hecho este salto que me apetecía mucho".

Desde hace un par de año Mireia ya no compite "estaba un poco saturada", reconoce. Sin embargo deja atrás un palmarés que incluye dos títulos mundiales y una docena de nacionales.

Con residencia en Barcelona, Mireia Miró saca tiempo para venir a Asturias "dos o tres veces al año porque aquí tengo familia". La deportista considera que "Asturias tiene un terreno espectacular para practicar todo tipo de deportes de montaña, todo lo que sea relacionado con el monte aquí hay mucho para hacer".

Hoy serán Isabel Díaz Novo y Jean Michel Jordá que presentarán en la Semana de Montaña sendos documentales, uno sobre la espeleología en los Picos de Europa y el otro es una denuncia sobre la basura acumulada en el Everest por las expediciones comerciales desde hace años.