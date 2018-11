Ana Valles, la heroína de los once metros

Su figura sobresalió el domingo por encima del resto. Ana Valles (20 años) se hizo grande bajo palos y sacó a la luz su trabajo en la sombra y aún saborea su exitosa actuación. La gijonesa fue la gran protagonista deteniendo tres de los cuatro penaltis durante la tanda decisiva ante el Sporting de Huelva en los octavos de final de la Copa de la Reina y dio el billete a su equipo para disputar los cuartos. "Me gusta mucho la psicología en los penaltis, poner nerviosa a la lanzadora, fijarme en los detalles como a dónde miran cuando colocan el balón, la postura corporal antes de lanzar y después es adivinar y tener esa pizca de fortuna", relata.

Ana comenzó a centrarse en la decisiva tanda cuando el partido enfilaba el tiempo reglamentario, a pesar de que por delante aún restaba la prórroga. "Se te pasa por la cabeza llegar a ese momento, el preparador de porteras me dijo que disfrutase y que no tenía nada que perder y así fue", argumentó antes de poner en práctica sus pautas de psicología, las cuales le dieron el mejor resultado posible.

Valles disfrutó de una mañana de gloria que le sirvió para dejar atrás un periodo de inactividad, ya que el pasado 4 de noviembre, frente al Betis, sufrió un aparatoso golpe en su cabeza que le dejó inconsciente durante varios segundos. Pero la gijonesa está de vuelta y con la moral por las nubes para entrar de nuevo en juego. "Estamos jugando los mismos porteros una portera como la otra, confían en las dos y nos rotan, no me siento segunda portera, confío en jugar más partidos", asegura.

A sus 21 años, cumple su cuarta temporada en las filas rayistas, la cual no está siendo un camino de rosas debido a que al comienzo tuvo molestias en los rotulianos de la rodilla, pero no cesó en su empeño para superar los obstáculos. Su experiencia, a pesar de su juventud, le hacen atacar con confianza cuando el balón se sitúa ante ella en los once metros. "Las tandas de penaltis se me dan mejor que un penalti durante un partido", comenta.

Ahora le llega el momento de afrontar nuevos retos esta temporada y volver a actuar tanto en Liga como en la Copa, en la que solo espera "evitar al Barcelona" en el sorteo. En cuanto al resto de la temporada que resta por delante, detalla que el principal objetivo del equipo rayista "es la permanencia ya que somos un equipo humilde, no somos profesionales y nos cuesta un triunfo jugar entre semana como hicimos ante el Atlético", sostiene.

Estudiante de derecho, la gijonesa se ha llevado múltiples halagos por su actuación ante el Sporting de Huelva, por una tanda de penaltis prácticamente perfecta que le han relanzado en su prometedora carrera bajo los palos.