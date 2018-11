De las simas de los Picos a la basura que daña el Everest

Isabel Díaz y Jean Michel Jorda presentaron ayer en la Semana Internacional de Montaña dos documentales muy diferentes. El primero "trata de dar a conocer la espeleología en los Picos de Europa. Todo el mundo conoce la montaña pero no se habla de la espeleología que es una de las características más peculiares que tienen los Picos. Cuevas como las que tenemos en el parque de los Picos de Europa no las tienen ningún otro parque en todo el mundo", indica Isabel, presidenta de la Federación Asturiana de Espeleología, que añade que el documental se llama "el Himalaya subterráneo porque así es conocido en el mundo de la espeleología. Tenemos 14 simas con más mil metros de profundidad, 55 de entre 500 y mil metros y 250 entre 100 y 500 metros de profundidad, eso hace que Picos sea muy especial. Vienen expediciones internacionales todos los veranos y hay equipos españoles y asturianos trabajando todo el año. Es un tesoro que apenas se divulga". A Isabel le preocupa que "hay pocos federados. En los años 80 había muchos, más de 600, pero muchos ya son mayores y no hay relevo generacional hoy solo hay 150".

El otro documental "Everest Green" es una denuncia de la basura que se acumula en el Everest dejada allí por las expediciones comerciales. No obstante Jean Michel Jorda considera que" la situación ha mejorado porque en los últimos años las expediciones y también los propios del lugar están haciendo operaciones de limpieza. El problema no obstante se traslada a Katmandú que es donde la están dejando hasta el punto de que es un problema de salud pública".

Jorda abordará ahora un proyecto que le llevará a las cumbres más altas de cada continente para filmar el impacto que en el lugar está dejando las expediciones de escalada.

Esta tarde serán Ruth Moll y Ruth Gómez las que mostrarán su ascenso al Klimanjaro, la primera en bicicleta la segunda corriendo, que realizaron el pasado mes de julio en un proyecto que llamaron "Simba Women". La proyección será en el teatro Jovellanos a partir de las 20 horas.