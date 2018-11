Otra temporada sin Cárdenas

A primera hora de la tarde de ayer el Liberbank Oviedo Baloncesto anunciaba por medio de un comunicado oficial que Fran Cárdenas sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, además de tener los meniscos afectados. El segundo capitán del equipo se pierde lo que resta de temporada por una lesión que ya sufrió en la otra rodilla en diciembre del año pasado y que le hizo pasar por el quirófano y estar ocho meses de baja. El peor escenario posible se confirmaba tres días después de que cayera lesionado en el partido que el conjunto asturiano perdió (74-72) el sábado en Vitoria ante el Araberri.

Un durísimo varapalo para un Oviedo que se enfrenta hoy, a las 20.15 horas, al TAU Castelló en el polideportivo de Pumarín. El equipo entrenado por Javi Rodríguez deberá gestionar la tristeza que inunda a un vestuario que se ha quedado muy tocado tras conocer lo que le ha pasado a uno de los líderes de la plantilla. Un vestuario que, además, está sufriendo este año una brutal plaga de lesiones que ha llegado a su cénit antes del encuentro de hoy.

La triste ausencia de Cárdenas se suma a otras cuatro bajas más: Josep Puerto está en Valencia tratándose de una lesión de espalda de la que no acaba de recuperarse, Joey van Zegeren sufre una rotura de fibras, lo mismo que el canterano Alonso Meana, y, por si fuera poco, Matti Nuutinen está con la selección de Finlandia disputando una de las ventanas que ha impuesto la FIBA. Lo que parece no tener demasiado sentido es que el calendario de la LEB Oro tenga una jornada entre semana justo cuando se celebra una de esas ventanas para las selecciones. El Oviedo Baloncesto perderá al único alero sano que tiene en la plantilla para el partido de hoy y también para el del domingo en Lérida.

La lesión de Cárdenas hace suponer que el Liberbank Oviedo hará todo lo posible por ampliar el contrato de Sergio Llorente hasta el final de temporada. El base madrileño y Roope Ahonen, otro que acaba de salir de una lesión, deberán llevar hoy la manija de un equipo muy mermado en el juego interior. El único pívot disponible es Oliver Arteaga, al que deberá dar descanso en la posición de pívot Jakstas, un cuatro que deberá multiplicarse para ayudar al equipo. Otro que debe dar un paso al frente ante la situación que vive el equipo es Ignacio Rosa. El gaditano, un triplista sensacional, está obligado a ser más agresivo en defensa y de cara al aro para ser un cuatro más completo.

La posición de alero, con las ausencias de Puerto y Nuutinen, tendrá que ser cubierta por los escoltas del equipo: Geks y Víctor Pérez, a los que ayudará un Antón Bouzán que se ha convertido en una pieza más del primer equipo debido a su buen rendimiento y a las múltiples ausencias que sufre el conjunto asturiano.

Sin embargo, Javi Rodríguez encara el partido sin victimismo y y apelando al orgullo de sus hombres: "Las lesiones no son una excusa, nos lo tomamos como un reto. Los infortunios vienen y van, así que espero que al final del año nos devuelvan todo lo que nos están quitando ahora. Hay que mirar al frente, afrontar los retos que tenemos por delante, acordarnos de que somos un equipo seamos los que seamos y olvidarnos de los lesionados. Son muy importantes para nosotros, por supuesto, y ojalá estuvieran, pero no nos aporta nada sentir pena por nosotros mismos. Tenemos que tomarlo como un reto y dar el 100%. Si después de dar todo lo que tenemos no conseguimos el objetivo, estaremos orgullosos y encantados; si peleamos y tenemos opciones, iremos a por ellas", decía.

Enfrente tendrán a un TAU Castelló que viene de ganar (85-81) al Barcelona B y que tiene a su hombre más destacado en el exjugador del Oviedo Baloncesto Juan José García. Un viejo amigo de Pumarín al que tocará frenar para brindarle a Cárdenas una victoria de corazón.