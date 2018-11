Rotundo y conciso. Así se mostró ayer Chus Poves, director deportivo del Gijón Basket, a la hora de referirse a la investigación denominada "Air Ball" sobre los permisos de trabajo y residencia en España de jugadores no comunitarios de baloncesto. Un asunto llevado a cabo a través de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Castellón. A su vez, han sido abiertas diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón. En ellas se ha requerido información al Gijón Basket y al Círculo Gijón por sus jugadores Kenneth James Hatch y de Nead Quind Johnson, respectivamente.

En el caso del primero, el club gijonés quiso pronunciarse por medio de su director deportivo, el cual fue tajante. "En ningún caso, el Gijón Basket está siendo investigado. En ningún caso el jugado Kenneth James Hatch está siendo investigado", afirmó Chus Poves para añadir que "el club niega rotundamente cualquier tipo de vinculación contractual con la empresa Europrobasket International Academy". La investigación apunta a que esta empresa, que organiza un campus en Gerona, habría intermediado para buscar equipos a los jugadores que supuestamente estarían en España, entre otras cosas, sin permiso de residencia.

El club gijonés remitió ayer toda la información acerca del jugador para esclarecer el asunto y que se compruebe que no hay ningún tipo de irregularidad en la situación del norteamericano. "Kenny (Hatch) está legalmente en España. Presentamos toda la documentación en la Federación Española de Baloncesto y su ficha es totalmente legal", subrayó Poves.

El director deportivo abundó que "queremos defender la honorabilidad del club y del jugador, que ni es un delincuente ni se encuentra de forma ilegal". Chus Poves quiso aclarar que "hay una investigación a una empresa, han salido el Gijón Basket y el Círculo, pero hay más de treinta clubes. Sobre cada jugador que haya tenido relación con ese campus la Policía pide información", detalló para proseguir: "No quiere decir que estemos siendo investigados o que hayamos cometido algún delito, ni que hayamos hecho algo ilegal".

Al margen de Europrobasket

Kenny Hatch sí participó en el campus que tuvo lugar en Gerona por medio de Europrobasket International Academy, pero Chus Poves niega cualquier tipo de contacto con la empresa para su fichaje. "El contacto se hace personalmente conmigo mediante un entrenador asturiano. Me dan el contacto de la academia, hablo con ese señor, y después me pongo directamente en contacto con Kenny Hatch. No hay ningún tipo de relación contractual con la academia", explica. Chus Poves volvió a asegurar que en el club "estamos tranquilos y respaldamos al jugador".