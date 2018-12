Isma Piñera quiere evitar la sangría sufrida ante el Calahorra

Frente al Calahorra, el Sporting B encajó por primera vez esta temporada tres goles en noventa minutos. Un lastre que llevó al filial a la derrota y que el técnico Isma Piñera quiere evitar en futuras ocasiones. La primera de ellas, mañana (17 horas) en su visita al Real Unión de Irún. "Hay que estar bien posicionados defensivamente, estar juntos y cuando tengamos el balón tratar de jugar en campo contrario", afirmó el gijonés.

Es una de sus pautas a seguir para que el filial sportinguista recupere la buena sintonía que mostró antes de la visita del equipo riojano en la que supuso la primera derrota en Mareo. El estreno de Isma Piñera en el banquillo no fue el deseado, pero el técnico ve más preparado al equipo en esta ocasión ya que "creo que van conociendo un poco más los detalles de lo que queremos". En esa línea, concretó que "no podemos conceder como hicimos la semana pasada como en el balón parado, y defensivamente tenemos que estar mejor posicionados, no podemos perder el orden en ataque porque nos desorganizamos y no te lo perdonan".

El técnico parte con las ideas claras para medirse a un rival que "no están transformando su juego en puntos" y para el que Isma Piñera no podrá contar nuevamente con la participación de los lesionados Mateo Arellano, Javi Benítez y Rubén Sánchez. Éste último se encuentra en la recta final de su recuperación.