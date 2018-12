Otro metal para el hockey

"Estamos viviendo una época muy bonita. Este es un premio en plural", afirmó la mejor deportista asturiana del 2017, la jugadora de hockey patines Sara Lolo, durante la Gala del Deporte que organiza la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias. Para Sara Lolo "el secreto está en la gente que nos ha venido apoyando como Juan Ramón Naves o Fernando Sierra, la familia y los aficionados". "Espero que queden muchas cosas por celebrar", manifestó una emocionada Sara Lolo entre los aplausos de sus compañeras y buena parte de la cantera del club.

Sara Lolo y los demás premiados en la Gala del Deporte, que se celebró ayer en Gijón, "son una galería de ejemplos" en palabras del presidente del Principado Javier Fernández, quien destacó que "el deporte ya no es algo de hombres jóvenes como antes, ahora lo practican por igual hombres y mujeres, jóvenes y mayores" y pidió que se siguiese "trabajando por la igualdad". El presidente del Principado agradeció que le hayan invitado a participar en las galas de los últimos años y haciendo un símil deportivo recordó que "dentro de seis meses se jugará una competición electoral en la que yo no participaré".

El listado de premiados lo completan: Pablo Carreño (tenis), María López (hockey), Michu (fútbol), Juan Mata (fútbol), Toña Is (fútbol), Rubén Martínez (duatlón), Pelayo Roza (piragüismo), Beatriz Martínez (tiro), José Antonio Soberón (bolos), Alberto Contador (ciclismo), la Federación Asturiana de Piragüismo y el Solimar Gijón de hockey sobre patines. No todos los premaidos pudieron acudir al acto, todos ellos debido a sus compromisos deportivos como María López que está concentrada con la selección española, Toña Is, que hoy jugará la final del Campeonato del Mundo sub-17 al frente de la selección nacional, Juan Mata con partido en la Premier League o Beatriz Martínez, compitiendo en el extranjero. María, Toña y Mata enviaron sendos videos agradeciendo la distinción y felicitando al resto de premiados.

Alguno de los presentes recibió una sorpresa como el propio Contador, al que Benjamín Noval hizo de improvisado entrevistador; o a Michu con el jugador del Real Oviedo Saúl Berjón. En la gala también hubo un reconocimiento para la selección cadete femenina de voleibol que este año se proclamó campeona de España y que también subió al escenario para recibir un sonoro apluaso.

La gala, que se celebró en el teatro de la Laboral, comenzó con un recuerdo por parte del presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, Íñigo Domínguez, a la figura de Enrique Castro, Quini.