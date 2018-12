Solari esquiva el "caso Isco"

Santiago Solari no respondió ninguna de las preguntas que se le trasladaron sobre Isco en vísperas del Madrid-Valencia de hoy en el Santiago Bernabéu. El técnico repitió con insistencia que "es un tema que no da más de sí" y no apuntó ninguna razón para que el jugador se quedase en la grada en Roma en el partido de Liga de Campeones.

"Comprenderán que no puedo estar pendiente de especulaciones", concluyó Solari, que podría repetir hoy el "once" que jugó en Roma, con Marcos Llorente por Casemiro. Mientras, Marcelino García recupera a Garay para el centro de la defensa y es probable que Carlos Soler vuelva al centro del capo en lugar de Guedes.