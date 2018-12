Las bajas no tumban al Vetusta

Edu Cortina, ayer, en el encuentro del Vetusta ante el Mirandés.

Edu Cortina, ayer, en el encuentro del Vetusta ante el Mirandés. LAURA CARADUJE

Con seis bajas se presentó el Oviedo Vetusta ante el Mirandés, equipo poderoso y veterano de Segunda B, que sólo pudo lograr un empate ante el buen juego del filial oviedista, sobre todo en la primera mitad del encuentro. No obstante, a los de Javi Rozada se les sigue atragantando su feudo, ya que desde el pasado 14 de octubre no conocen la victoria (2-0 ante la Gimnástica).

En los primeros minutos los fantasmas en forma de lesiones parecían sobrevolar sobre El Requexón, ya que Edu Cortina tenía que ser atendido por unas molestias, aunque retornaba al campo unos minutos después. Sin embargo, los visitantes acosaron la portería local, sobre todo por parte de Hugo Rama, que avisaba en un libre directo que se perdía fuera por poco y que no perdonaba con otro cercano a la frontal del área, con un balón muy colocado a la escuadra, al que no pudo hacer nada Gorka Giralt. El gol en contra dio alas al filial oviedista y un pase de Jimmy a Lucas, que se fue a la línea de fondo, acabó en una buena oportunidad de Alarcón, que remataba flojo y detuvo Limones, meta que jugó en el Vetusta.

Poco después fue Borja Sánchez el que rozó el gol con un disparo peligroso. El ovetense estuvo ayer más desaparecido de lo normal, pero fue determinante en las acciones de peligro de los locales. Sacó una falta en corto que disparó Alarcón, paseándose el balón por la línea de gol, y filtró un pase de calidad a la espalda de la defensa que se le complicó a Limones, escurriéndosele el balón, acabando con el gol de Alarcón a puerta vacía. Antes de llegar al descanso todavía hubo dos aproximaciones con peligro: un remate, otra vez de Alarcón, que despejaba con la cabeza a córner Romero; y un chut de Javi Mier, que sacó con agilidad Limones, resarciéndose de su error en el 1-1. En la segunda parte, en los primeros minutos, el Vetusta se acercó a la meta burgalesa, en una falta de Borja que despejaba el meta visitante. El Mirandés, por su parte, en un córner sacado por Álvaro Rey, llevó peligro a través del defensa Sergio González, que cabeceó fuera. La jugada de mayor peligro para los visitantes llegó en un remate cruzado de Matheus al poste.

La lesión de Jimmy y su sustitución por Javi Cueto, que antes del encuentro era conocedor de la noticia de su convocatoria con la selección española sub-18, replanteaba la posición en el campo de los jugadores azules, pasando Javi Mier a mediocentro y Cueto a delantero. El fondo físico les respondió mejor a los visitantes, ya que muchos del Vetusta no son habituales. Pero solo en un acercamiento de Hugo Rama, el mejor visitante, hicieron peligro los del Mirandés, en un disparo que sacó Lolo bajo la meta azul.

En el añadido, una mala cesión de Sergio González a su guardameta casi acabó con el gol del triunfo del Vetusta, una jugada que puso el colofón a un partido igualado en el que los ovetenses superaron las bajas y tutearon a un Mirandés del que quizá se esperaba más. El Vetusta afrontará el próximo sábado (16.00 horas) una dura salida ante el Arenas de Getxo.