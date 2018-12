Un buen Langreo se queda apeado ante el Pontevedra

El Langreo queda apeado de la Copa Federación. El conjunto azulgrana no pudo hacer bueno el 1-1 de la ida ante el Pontevedra y dice adiós a la competición del K.O. Hernán dispuso un once con la presencia de muchos jugadores no habituales en Liga que por momentos encerraron en su área al conjunto gallego con numerosas ocasiones de gol. La falta de puntería condenó a los langreanos.

Tras unos primeros minutos de tanteo y de cierto respeto entre ambos equipo, donde el Pontevedra pudo adelantarse con un desviado tiro de Jesús, el Langreo cogió la manija del partido y comenzó a llegar con claridad. Las oportunidades para el conjunto de Hernán se sucedían, pero el equipo langreano era incapaz de materializarlas. Primero fue Pablo Acebal, con un disparo que se fue rozando el larguero. Después, la jugada de Sergio Ríos, por la banda izquierda, culmina con un pase a Cabranes, cuyo disparo se fue elevado.

Los mismos protagonistas intervinieron en una jugada posterior, tras un buen control de Sergio Ríos dentro del área y una dejada a Cabranes, que tampoco encontró portería. Cuando mejor estaba jugando el Langreo, el Pontevedra golpeó con crueldad. Un buen pase fue recogido por Rivera, quien con una magistral vaselina batió a Adrián Torre. Los langreanos, con dos oportunidades de Sergio Ríos, pudieron empatar antes del descanso, pero se encontraron con un gran Rubén Ualoloca.

En la segunda mitad, el Langreo salió mandando y buscando la igualada. Probó fortuna Omar con una falta, pero el tanto del avilesino no llegó hasta el minuto 58. Nacho Calvillo asiste al mediapunta del equipo langreano para batir por bajo al meta del Pontevedra.

El Langreo siguió mostrando buenas sensaciones sobre el sintético de Ganzábal, pero el Pontevedra volvió a tomar la delantera. El contragolpe del conjunto gallego fue culminado por Pibe, con un disparo que Adrián Torre llegó a tocar. El Langreo necesitaba dos goles para avanzar a la siguiente ronda. El segundo tanto del cuadro granate dejó en shock al equipo de Hernán, que tardó en reaccionar. En la siguiente acción, Mouriño mandó el balón al larguero.

El técnico local no quiso que su equipo bajase los brazos y buscó soluciones ofensivas con sus cambios -terminó jugando con Aimar y Acebal de laterales para buscar mayor profundidad-. El Langreo lo intentó, pero se encontró con un Pontevedra sólido. Los de Hernán ya se centran en la Liga, donde reciben al Tudelano el domingo, a las 17:00 horas.