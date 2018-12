Liberbank Oviedo Baloncesto: Nuutinen se pierde el encuentro de mañana (17 horas) ante el Levitec Huesca

No hay manera esta temporada de que el Liberbank Oviedo Baloncesto llegue a un partido con todos sus efectivos sanos y disponibles. El equipo entrenado por Javi Rodríguez pierde para el encuentro de mañana (17 horas, polideportivo de Pumarín) ante el Levitec Huesca al alero finlandés Matti Nuutinen, que se lesionó durante el partido que jugó con su país frente a Rusia. Nuutinen no pudo saltar al parqué en el segundo choque de estas Ventanas FIBA (partidos clasificatorios para el Mundial) ante Bosnia y Herzegovina y las últimas pruebas realizadas a su llegada a Oviedo confirman que no podrá estar en el encuentro de mañana.

La ausencia de Nuutinen es la parte negativa de un encuentro en el que Javi Rodríguez recupera al pívot Joey van Zegeren y al base del filial Alonso Meana, que ha de ayudar al equipo tras la lesión para toda la temporada de Fran Cárdenas. Otro que ha regresado a la disciplina del equipo es Josep Puerto, que se ha ejercitado hoy con sus compañeros y que podría incluso jugar algunos minutos en el encuentro de mañana ante Huesca si así lo considera el entrenador gallego. Si bien, el valenciano llega tras varias semanas recuperándose de sus problemas de espalda en Valencia y tardará un poco en volver a coger el ritmo de sus compañeros.

A pesar de todos los contratiempos que está sufriendo el Liberbank Oviedo Baloncesto esta temporada, el equipo llega en un gran momento de resultados (ha ganado los dos últimos encuentros ante el Tau Castelló y en la complicada visita al Lleida) y situado en la sexta plaza (siete victorias y cuatro derrotas), en el grupo cabecero de la LEB Oro. Eso sí, el rival al que se va a enfrentar hoy no se lo pondrá nada fácil. El Huesca que entrena el ovetense y exentrenador del Oviedo Baloncesto Guillermo Arenas, lleva una victoria más que los asturianos y ocupa la quinta posición.

Los oscenses están realizando un inicio de campaña espectacular, siendo una gran sorpresa en una de las ligas más complicadas de los últimos años. A las órdenes de Guillermo Arenas están dos jugadores que también pasaron por el OCB, Agustí Sans y Kenan Karadhozic, dos pilares importantes del cuadro aragonés. Si bien, el gran referente del equipo es el escolta estadounidense Martin Haws, que entre los más valorados y los máximos anotadores de la liga gracias a sus 14,5 de valoración y 16,1 puntos de media, a los que suma 4,1 rebotes y 1,7 asistencias.

Para Javi Rodríguez, entrenador del Liberbank Oviedo Baloncesto el "Levitec Huesca es un equipo complicado y está en las posiciones altas de la tabla por méritos propios. Es un conjunto bien hecho, con jugadores de mayor calidad ofensiva que otros años, dirigidos por un gran entrenador y están haciendo las cosas muy bien. Nosotros afrontamos cada partido de la misma manera, intentando que el inicio nos dé confianza para todo el encuentro ya que sabemos que se nos hacen largos los choques por el tema físico, pero va a ser un encuentro complejo contra un rival que no nos va a poner las cosas fáciles".