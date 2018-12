Özil y otros jugadores al Arsenal, pillados inhalando gas de la risa

El Arsenal comunicó este viernes que hablará con los jugadores que inhalaron gas de la risa en una fiesta en agosto y que les recordará sus responsabilidades "como representantes del club".



Según desveló el periódico británico The Sun a través de un vídeo, varios futbolistas del Arsenal consumieron lo que parece ser óxido nitroso, sustancia conocida popularmente como gas de la risa, durante una fiesta en un club londinense antes del comienzo de la temporada.





Arsenal players will be 'reminded of their responsibilities' by club bosses after 'hippy crack' session https://t.co/tOqYHgYPVA pic.twitter.com/liU8HuVht9