El Huniko Gijón Basket busca algo más que una victoria en Porriño

Varios factores se han puesto, desafortunadamente, en contra del Huniko Gijón de la Liga EBA de baloncesto. El equipo de Fran Sánchez no ha tenido un inicio de temporada sencillo, no solo por los resultados, si no también por los acontecimientos que le han rodeado. El último, el de Kenny Hatch, finalizando el jugador en Estados Unidos en busca de recopilar información para esclarecer la investigación en la que se ha visto envuelto. Por ello, el base americano será baja hoy (20.15 horas) junto a José Soto, para medirse a domicilio al Porriño, conjunto que además llega en buena dinámica al vencer los últimos cuatro partidos. A pesar de ello, el Huniko, que lleva dos derrotas seguidas, tratará de revertir la situación y sumar un triunfo que refuerce su moral.