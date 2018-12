Arteaga, rey de Pumarín

El Liberbank Oviedo rozó ayer la perfección para derrotar al Levitec Huesca entrenado por el ovetense Guillermo Arenas. El equipo asturiano se exhibió en defensa y disfrutó del talento de uno de los mejores jugadores de la LEB Oro, un Oliver Arteaga que arrancó de la grada de Pumarín una ovación que se había ganado a pulso. Poco pudo hacer una de las revelaciones de la Liga, un Huesca que cometió el pecado de dejar al Oviedo irse por 12 puntos (24-12) en el primer cuarto y que ya poco pudo hacer para sujetar a un equipo que jugó de memoria, que tuvo en Llorente a un fantástico director de orquesta y en Jakstas al complemento ideal de Arteaga cerca del aro.

El Huesca no tuvo su mejor día en el lanzamiento exterior, con sólo dos aciertos de diecinueve triples intentados, pero es que el equipo de Javi Rodríguez no le dio una sola alegría, no le permitió nunca estar cómodo en la pista y jamás le dejó coger ritmo, correr ni tener una buena racha de anotación con la que ganar algo de confianza y creerse que podía darle la vuelta al marcador.

Tan perfecto fue el encuentro del equipo ovetense que a veces resultó casi monótono. La incertidumbre fue mínima en un duelo en el que los de azul casi siempre pasaban el balón al jugador adecuado en ataque y que normalmente estaban donde debían en defensa. Mención aparte merece lo de Oliver Arteaga. La clase magistral que dio el canario debajo del aro difícilmente la van a olvidar los pívots del conjunto oscense. Encestó diez veces en trece intentos, acabó con 22 puntos, 10 rebotes y 33 créditos de valoración para prácticamente obligar a Pumarín a corear su nombre una vez fue sustituido con el partido ya resuelto.

Arteaga, un clásico de la categoría, que ha jugado en un montón de equipos, ha encontrado en Oviedo el lugar donde asentarse cuando llegan los últimos años de su carrera. A los 35 años, el canario está en un estado de forma magnífico y dispuesto a liderar a un equipo que ayer ascendió a la tercera plaza tras sumar su tercera victoria consecutiva. Todo ello sin dejar de sufrir por las lesiones. Ayer no estaba Matti Nuutinen y, tras el encuentro, el entrenador local reconoció que su lesión podía ser importante. Da igual. Apareció un Josep Puerto que tras dos meses de inactividad se marcó un más que digno partido, sobre todo demostrando que tiene un físico privilegiado y muchos fundamentos para defender muy bien, algo que resulta indispensable en este Oviedo.

Intentó el Huesca meterse en el partido en el segundo cuarto y a 3.01 del final de la primera parte una canasta del exjugador local Kenan Karadhozic redujo la distancia a siete puntos (34-27). Javi Rodríguez no se lo pensó y pidió un tiempo muerto para reconducir a los suyos. La respuesta fue un parcial de 6-0 con dos canastas de Arteaga y dos tiros libres convertidos por Jakstas que pusieron el marcador 40-27 al descanso.

El Huesca es un equipo guerrero, como su entrenador, que ha conseguido hacer con uno de los presupuestos más humildes de la categoría un aspirante a los play-off. Por eso siguieron intentándolo tras la salida de vestuarios, dando un paso adelante en defensa. Pero es que cuando consiguieron parar un poco a Arteaga aparecieron los demás, Geks, Ahonen, Van Zegeren, Jakstas, para hacer que la empresa resultara prácticamente imposible en el último parcial. Un cuarto que sirvió para que Arteaga redondeara su recital en una tarde plácida para un Oviedo que ayer demostró que esta temporada va muy en serio.