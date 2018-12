En el medio de todo

Con tranquilidad, como si fuese un día más, pero con cierta alerta. Así afrontan el partido y las horas previa los vecinos de la zona del Santiago Bernabéu, de Madrid, el escenario del River-Boca (20.30 horas), que acapara hoy toda la expectación de la población futbolera española. Los hinchas de River Plate inundarán hoy la plaza de Cuzco y los de Boca estarán sólo a unos pocos minutos, en plenos Nuevos Ministerios. Los madrileños viven un momento histórico, una final de la Copa Libertadores argentina en su ciudad. Hablan los vecinos del que hoy será el pulmón argentino en la capital de España. "Se respira en el ambiente que no es un partido normal, como si jugase el Madrid. Desde ayer mismo hubo más tráfico de gente de lo habitual y sobre todo mucho ambiente argentino", explica Eduardo Rodríguez, 24 años, que vive a escasos metros de Cuzco. "Por las calles se ve buen rollo, aunque creo que la opinión general es que puede haber incidentes. Por mucho policía que haya puede ser inevitable", asegura el extremeño, que avisa, "toda la gente saldrá hoy a la calle y verá el partido. Parte de Madrid está paralizado". Ana Isabel Martínez, que vive en la calle Orense, dice que en las calles de Madrid se escucha más acento argentino del habitual. "Hay más ambiente del normal y sobre todo mucho policía. No creo que haya temor por si hay incidentes, aunque creo que la gente tiene algo de miedo a lo que pueda pasar tras el partido", explica. Cristina Pellitero, residente en Madrid, al lado de Nuevos Ministerios, dice que "a mis vecinos no les hace mucha gracia todo el dispositivo, esperemos que no pase nada".