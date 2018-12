El División de Honor se impone al Roces

El División de Honor del Oviedo ganó ayer con facilidad al Roces en El Requexón en uno de los duelos regionales de la categoría. Los ovetenses fueron muy superiores a los gijoneses y no les dieron opción prácticamente en ningún momento del encuentro. Los cuatro juveniles que viajaron con el Vetusta el sábado -Fran, Joselu, Thompson y Javi Cueto -, fueron ayer de la partida en El Requexón en el conjunto de Emilio Cañedo. Cueto fue una de las principales del Oviedo en la primera parte, aunque no logró marcar. Antón metió el 1-0 pasados los veinte minutos tras un buen zurdazo cruzado en la frontal del área. Losada, minutos después, logró el 2-0 en un bonito remate tras un centro. Los ovetenses resolvieron pronto el partido y en la segunda parte el Roces no reaccionó . Los ovetenses se sitúan quintos en la tabla con 30 puntos. El Roces, por su parte, se queda el undécimo en la clasificación con 18 puntos. El Covadonga, por su parte, ganó 1-2 al Colindres y se pone a cuatro puntos de la salvación y el Sporting venció 1-3 al Val Miñor y va segundo con 37 puntos.